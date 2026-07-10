Mais que veulent-ils devenir ? L’édito de Michel Taube

0,0043 % de la population mondiale.

0,00076 % des terres émergées.

Tokyo, avec 37 millions d’habitants, représente l’équivalent de 106 Martinique.

L’immeuble, le Raden International Center d’Angzhou, en Chine, accueille plus de 30 000 habitants dans 6 700 logements répartis sur 67 étages. La Nation Martinique pourraient tenir dans une douzaine d’immeubles.

Si chaque groupe humain de 350 000 personnes dans le monde décidait de créer sa Nation et son Peuple, la planète ne compterait pas 195 pays comme aujourd’hui, mais plus de 23 000 nations.

Voilà ce que représente une Martinique indépendante : l’un des plus petits États de la planète, tant par sa population que par sa superficie.

Ils promettent la fierté et la liberté. Ils vont obtenir que l’isolement puis le déclin.

La Rédaction.