Le pari de la méritocratie : Jérémy Beaud nommé au cabinet du ministre Vincent Jeanbrun

À 27 ans, Jérémy Beaud franchit une nouvelle étape dans son parcours au sein de l’État. Le jeune haut fonctionnaire vient d’être nommé conseiller chargé du développement économique, de l’emploi, de l’insertion et des actions républicaines au cabinet de Vincent Jeanbrun.

Originaire de Gonsans, dans le Doubs, Jérémy Beaud s’est construit un parcours atypique, loin des itinéraires classiques des grandes écoles souvent associés aux cabinets ministériels. Formé à l’Université de Franche-Comté, où il obtient un master en Administration publique – Droit de l’action administrative, il complète ensuite son cursus par un master en Droit du plaidoyer et des affaires publiques à l’Université Paris-Dauphine.

Après un stage remarqué au Conseil d’État, il se spécialise dans les affaires publiques. Il effectue plusieurs stages auprès d’élus des Républicains, notamment aux côtés du sénateur Jacques Grosperrin et de Christine Bouq.