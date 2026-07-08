Christophe Gleizes doit couvrir la finale de la Coupe du monde FIFA : lettre ouverte à Didier Deschamps et Kylian Mbappé !

Messieurs Didier Deschamps et Kylian Mbappé,

Le foot est roi parce qu’il est le plus universel des sports. Grâce à vous et à tous vos collègues, le foot apporte une joie sans pareil ! Et le fait de savoir qu’aux quatre coins du monde ce même sentiment de joie étreint les gens de toutes conditions, nous fait toucher du doigt cette humanité qui nous manque tant aujourd’hui.

Malheureusement, notre joie est entachée depuis l’ouverture de la Coupe du monde FIFA par l’absence d’une personne dans les tribunes et lors des conférences de presse : le journaliste sportif français Christophe Gleizes est encore et toujours emprisonné en Algérie depuis son arrestation le 28 mai 2024.

Nous contestons les faits qui lui sont reprochés. Christophe faisait son travail de journaliste, comme il l’a toujours fait : sur le terrain.

Pour tous les Français, mais aussi pour tous les citoyens épris de justice et de liberté, Christophe Gleizes mérite de participer à la fête planétaire que vous nous offrez et d’en rendre compte à ses lecteurs.

La communauté et les amoureux du football sont un peu orphelins en ce moment et nous sommes aux derniers jours d’espoir pour que Christophe Gleizes soit libéré dans les temps pour qu’il puisse assister à la Coupe du monde FIFA d’ici la finale le 19 juillet.

Les autorités algériennes sont restées sourdes pour le moment face aux demandes de libération de Christophe.

Pourtant, des voix s’élèvent de partout dans le monde du foot : la Fédération Française de Football (FFF) par la voix notamment de Philippe Diallo, de nombreux clubs de foot français, mais aussi le président de la FIFA, Monsieur Gianni Infantino, dès l’ouverture de la Coupe du monde de foot, ont appelé à sa libération.

C’est pourquoi par la présente, Messieurs Didier Deschamps et Kylian Mbappé, et à travers vous toute l’équipe et le staff des Bleus, nous vous demandons solennellement de prendre, à votre tour, la parole.

Nous vous encourageons à exprimer votre soutien à Christophe Gleizes et suggérons deux initiatives simples : prononcez aujourd’hui quelques mots lors de la prochaine conférence de presse de veille de match.

Et pourquoi ne pas arborer demain jeudi pendant les hymnes du match France -Maroc un portrait de Christophe Gleizes, sans autre commentaire que son visage et son nom ?

Christophe Gleizes pourra-t-il couvrir la finale de la Coupe du monde de football de la FIFA le 19 juillet ?

Nous en sommes convaincus : vous serez en finale, la France gagnera sa troisième étoile et Christophe Gleizes partagera avec vous cette joie du foot qui nous unit tous.

Pour la liberté d’un homme !

Michel Taube, fondateur d’Opinion Internationale et d’Ensemble contre la peine de mort

Radouan Kourak, entrepreneur, journaliste et fondateur du groupe InterVision