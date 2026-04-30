Le « maboul » c’est toujours l’autre, jusqu’au jour où on s’aperçoit qu’on est face au miroir… La chronique de Patrick Pilcer

« Ça me rend dingue… c’est encore le bordel… allez le dire à tous les mabouls » qui nous gouvernent et qui devraient nous faire sortir du marasme économique et politique en nous indiquant un cap plutôt que de rendre la voix de la France inaudible!

L’avantage avec Macron, c’est qu’il nous fait réviser nos classiques. Ici Lacan et Foucault !

Pour Lacan, le fou, le maboul pour ceux qui empruntent leur vocabulaire à la langue arabe, n’est pas celui qu’on croit, c’est celui qui ne se reconnaît pas.

Pour Foucault, le fou, le maboul, n’existe qu’à travers le regard qui le désigne.

Tous les matins, en se rasant, notre cher président doit se dire en se regardant dans le miroir que « ça le rend dingue, c’est encore le bordel »…

Ça me rend dingue, c’est encore quoi ce bordel dans le Détroit d’Ormuz, allez le dire à tous ces mabouls qui n’ont toujours pas compris les 4 objectifs clairement exprimés des Américains, à savoir pas d’armes nucléaires pour l’Iran, pas de missiles balistiques, en finir avec les « proxies », ses forces supplétives (hezbollah, houthis, hamas, et autres milices terroristes) et, en filigrane, permettre au peuple iranien de se libérer et d’en finir avec les mollahs et les gardiens de la révolution, allez dire à tous ces mabouls de lutter enfin contre l’Iran et le Hezbollah. Allez leur dire d’aider l’opposition iranienne et Reza Pahlavi, d’expulser l’ambassadeur iranien actuel et de reconnaître un gouvernement de transition…

Ça me rend dingue, c’est encore quoi ce bordel sur le droit international, allez le dire à tous ces mabouls qui n’ont pas compris que l’Iran des Mollahs ne respecte aucun droit depuis 47 ans, tue sa population, l’emprisonne et prend le monde en otage…

Ça me rend dingue, c’est encore quoi ce bordel sur le droit international, allez le dire à tous ces mabouls qui n’ont pas compris que l’Algérie ne respecte pas le droit en détenant un otage français, Christophe Gleizes, en condamnant pour sa liberté de pensée Kamel Daoud, en emprisonnant Boualem Sansal, libéré grâce à la diplomatie allemande…

Ça me rend dingue, c’est encore quoi ce bordel sur les finances publiques avec un déficit de plus de 5% et une dette abyssale, allez le dire à tous ces mabouls qui n’ont pas compris qu’un pays qui ne respecte pas ses comptes publics ne compte plus…

Ça me rend dingue, c’est encore quoi ce bordel avec un tel paysage politique, allez le dire à tous ces mabouls qui n’ont pas compris que leur comportement a favorisé le populisme de droite comme de gauche et qu’ils resteront dans l’histoire comme marchepied des extrêmes…

Ça me rend dingue, c’est encore quoi ce bordel avec nos gouvernants, allez le dire à tous ces mabouls qui ont eu peur d’être à la tête de la Grande Marche pour les Valeurs de la République et contre l’antisémitisme, par crainte des « territoires perdus »…

Ça me rend dingue, c’est encore quoi ce bordel avec nos ministres de la Défense et des Affaires étrangères, allez le dire à tous ces mabouls qui n’ont pas compris qu’on ne peut renvoyer dos à dos au Liban le Hezbollah et Israël. Le Hezbollah est une milice terroriste sanguinaire instrument de l’Iran qui bombarde depuis des années le nord d’Israël. Tant que le Liban ne met pas hors d’état de nuire ces mabouls sanguinaires, il faut bien que les forces armées israéliennes le fassent. Allez le dire à ces mabouls qui disent que ce sont des « combattants » du Hezbollah, et non des terroristes, qui ont tué nos soldats, et qui n’aident pas le Liban à éradiquer le Hezbollah malgré les belles promesses !

Ça me rend dingue, c’est encore quoi ce bordel sur les impôts en France, allez le dire à tous ces mabouls qui n’ont pas compris qu’on ne résout pas un problème économique ou social en créant des impôts et des subventions…

Ça me rend dingue, c’est encore quoi ce bordel contre Total, allez le dire à tous ces mabouls qui n’ont pas compris que Total est un fleuron de notre économie, que cette société paie des impôts et des taxes, tout comme ses employés et ses actionnaires français. Il faut être « maboul » pour pousser Total à s’exiler quand ses dividendes confortent notre système de retraite !

Ça me rend dingue, c’est encore quoi ce bordel dans notre système de santé, allez le dire à tous ces mabouls qui n’ont pas compris qu’il vaut mieux former plus de médecins en France plutôt que de faire venir des médecins étrangers. Cela fait 40 ans que l’on dégoûte nos jeunes de faire des études de médecine en France, qu’on incite ceux, dont les parents ont les moyens, à partir étudier à l’étranger et qu’on fait venir des médecins moins bien formés qui ne maitrisent pas forcément notre langue et notre culture pour pallier les manques. On est maboul de transformer notre pays en désert médical !

Ça me rend dingue, c’est encore quoi ce bordel, allez le dire à tous ces mabouls qui n’ont pas compris qu’ils sont face à un miroir !

Traiter l’autre de « maboul » est le dernier refuge des esprits trop sûrs d’eux qui nous entraînent droit dans le mur !

Traiter l’autre de « maboul », c’est éviter de douter de soi…

Patrick Pilcer

Président de Pilcer & Associés, conseil et expert sur les marchés financiers, auteur de « Radicalement républicain. Le mur n’est pas une fatalité. » (sortie le 10 mai 2026).