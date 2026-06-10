Lionel Abbo dévoile le dernier projet qu’il a imaginé avec Thierry Ardisson

Paru le 21 mai dernier aux éditions Écrin, Talk Chaud n’est pas un roman comme les autres. Dans un entretien accordé à Aimé Kaniki pour Entrevue, son auteur Lionel Abbo révèle que l’ouvrage constitue le dernier projet développé avec Thierry Ardisson avant la disparition de l’animateur et producteur. Un thriller qui plonge le lecteur dans les coulisses du pouvoir médiatique et d’une télévision en pleine mutation.

Initialement, Talk Chaud devait prendre la forme d’une série télévisée. Lionel Abbo explique avoir commencé à travailler sur cette histoire avec Thierry Ardisson lorsqu’il évoluait au sein du groupe Shine. Les deux hommes avaient déjà collaboré sur plusieurs projets audiovisuels et partageaient un intérêt commun pour les mécanismes de pouvoir qui façonnent le monde de la télévision. Face aux difficultés de production, le projet a finalement été transformé en roman.

Une plongée dans les coulisses du petit écran

À travers ce thriller, Lionel Abbo raconte l’affrontement entre deux figures du paysage audiovisuel dans une période charnière marquée par l’arrivée de Facebook, YouTube et des nouveaux usages numériques. L’auteur, qui a travaillé pour plusieurs grands groupes de production tels que Shine, Endemol ou Banijay, s’est largement inspiré de son expérience professionnelle pour construire son intrigue.

Dans les colonnes d’Entrevue, il confie également que Thierry Ardisson avait eu l’occasion de lire le manuscrit avant son décès. Une étape importante pour l’auteur, qui considérait l’animateur comme l’un de ses mentors dans l’univers de la création télévisuelle. Le célèbre « homme en noir » a ainsi accompagné le projet jusqu’à ses dernières phases de développement.

L’héritage d’un créateur de télévision

Figure majeure du paysage audiovisuel français, Thierry Ardisson a marqué plusieurs générations de téléspectateurs avec des émissions devenues emblématiques comme Tout le monde en parle ou Salut les Terriens !. Son influence dépasse largement le cadre de l’animation puisqu’il a également contribué à faire émerger de nombreux concepts et formats télévisés au cours de sa carrière.

Avec Talk Chaud, Lionel Abbo offre ainsi une fiction nourrie par sa connaissance du secteur audiovisuel tout en prolongeant, à sa manière, l’héritage créatif de Thierry Ardisson. Un ouvrage qui apparaît aujourd’hui comme le témoignage d’une collaboration singulière entre deux passionnés de télévision.

Emma Ray