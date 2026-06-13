Top 5 des personnalités préférées des Français : la spectaculaire percée de Sarah Knafo dans l’opinion

Sarah Knafo poursuit sa progression dans l’opinion. Dans le dernier baromètre Cluster17 publié pour Le Point en juin 2026, l’eurodéputée de Reconquête atteint la cinquième place des personnalités politiques préférées des Français avec 25 % d’opinions favorables. Une performance qui confirme la montée en puissance de celle qui s’impose désormais comme l’une des figures les plus en vue de la droite française.

Aux côtés de Jordan Bardella, Marine Le Pen et Éric Ciotti, qui dominent le classement, Sarah Knafo apparaît comme l’une des personnalités dont la progression est la plus remarquée. Son entrée dans le Top 5 intervient alors que de nombreux responsables politiques plus anciens peinent à renouveler leur image auprès des électeurs.

L’ancienne magistrate de la Cour des comptes semble récolter les fruits d’une stratégie patiente menée depuis plusieurs années. Son travail au Parlement européen, ses interventions régulières sur les questions économiques et sa capacité à vulgariser des sujets complexes lui ont permis de gagner en visibilité bien au-delà des frontières de son camp politique.

À mesure que se rapproche l’élection présidentielle de 2027, Sarah Knafo multiplie les initiatives. Au printemps, elle a lancé « Le Programme pour la France », une plateforme destinée à recueillir les propositions des citoyens et à faire émerger des solutions concrètes aux problèmes du pays.

L’eurodéputée explique vouloir construire un projet politique directement nourri par les préoccupations exprimées sur le terrain. À travers cette démarche participative, elle cherche à associer les Français à l’élaboration d’un programme qu’elle veut pragmatique, réaliste et applicable.

Cette initiative intervient dans un contexte où de nombreux observateurs s’interrogent sur les futurs équilibres à droite. Défendant régulièrement l’idée d’un rapprochement entre les différentes sensibilités du camp conservateur et souverainiste, Sarah Knafo tente de se positionner comme l’une des voix capables de parler à un électorat large.

La rentrée devrait marquer une nouvelle étape avec la publication de son premier livre chez Fayard. Consacré notamment aux finances publiques et aux réformes économiques, cet ouvrage doit permettre à l’eurodéputée de développer les thèmes qui ont largement contribué à sa notoriété.

Entre son entrée dans le Top 5 du baromètre Cluster17, le lancement de sa plateforme programmatique et la sortie prochaine de son premier essai, Sarah Knafo confirme son changement de statut. En quelques années seulement, elle est passée du rôle de jeune espoir politique à celui d’actrice incontournable du débat public français.

Emma Ray