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Edito

Invictus Charlie Dalin

Invictus Charlie Dalin
Je n’ai pas l’habitude de commenter l’actualité sportive, mais je ne peux pas ne pas rendre hommage à Charlie Dalin, vainqueur français du Vendée Globe en janvier 2025. Mais bien sûr, même…