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Alors que la ville de Nice accueille le premier European Sports Concussion Conference (ESCC), chercheurs, médecins et acteurs du sport appellent à une révolution culturelle pour mieux protéger le cerveau des athlètes.…
Les déclarations de Jean-Luc Mélenchon ce jour ont le mérite de la clarté. Elles confirment l’existence d’une convergence politique entre La France insoumise et certains responsables martiniquais qui considèrent que l’avenir de…
Abou Dhabi confirme son rôle croissant de plateforme internationale de réflexion stratégique. Le 5 juin dernier, le think tank émirati TRENDS Research & Advisory a accueilli une délégation de l’Institut Milton Friedman…