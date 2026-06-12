Commotions cérébrales : le défi sportif du XXIe siècle. Tribune de Guillaume Blivet, Dr Renaud David, et Pr Jacques Touchon à l’occasion de l’European Sports Concussion Conference (ESCC)

Alors que la ville de Nice accueille le premier European Sports Concussion Conference (ESCC), chercheurs, médecins et acteurs du sport appellent à une révolution culturelle pour mieux protéger le cerveau des athlètes.

Du 10 au 12 juin 2026, Nice devient la capitale européenne de la santé cérébrale dans le sport. Des chercheurs, neurologues, médecins du sport, cliniciens, dirigeants sportifs, athlètes et représentants d’associations ou d’entreprises médicales se réunissent à l’occasion du premier European Sport Concussion Conference (ESCC), un congrès inédit, se déroulant à l’EDHEC Business School, et consacré à l’un des enjeux sanitaires les plus importants du sport moderne : les commotions cérébrales.

Si le sujet a longtemps été relégué au second plan derrière les performances, les résultats et le spectacle, les connaissances scientifiques accumulées ces dernières années imposent désormais une prise de conscience collective. Car derrière ce qui est encore trop souvent qualifié de « simple choc à la tête » se cache parfois une blessure invisible aux conséquences durables.

Une épidémie silencieuse

Chaque année, au moins 100 000 commotions cérébrales liées au sport surviendraient en France. Un chiffre probablement largement sous-estimé, tant les cas non diagnostiqués ou non déclarés restent nombreux.

Rugby, football, hockey, handball, basket-ball, sports de combat, équitation, ski, VTT, sports mécaniques, etc. : aucun univers sportif n’est totalement épargné. Même des disciplines réputées moins exposées peuvent être concernées.

Le problème est d’autant plus préoccupant que la commotion cérébrale demeure une blessure paradoxale. Souvent invisible à l’imagerie médicale classique, elle peut pourtant provoquer des symptômes persistants pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années : maux de tête, troubles de l’équilibre, difficultés de concentration, troubles cognitifs, irritabilité, anxiété, troubles du sommeil ou épisodes dépressifs.

Chez les enfants et les adolescents, dont le cerveau est encore en développement, les conséquences peuvent être particulièrement préoccupantes.

Une blessure du cerveau, pas seulement de la tête

La commotion cérébrale survient lorsqu’un choc provoque un déplacement brutal du cerveau à l’intérieur de la boîte crânienne. Cette accélération ou décélération soudaine déclenche une cascade complexe de phénomènes biologiques et métaboliques.

Contrairement aux idées reçues, la perte de connaissance n’est pas nécessaire pour parler de commotion. Elle n’est observée que dans une minorité des cas.

Le danger réside notamment dans la répétition des traumatismes. De nombreuses études internationales ont mis en évidence un lien entre les commotions répétées et les impacts sous-commotionnels l’apparition de troubles neurologiques à long terme. Parmi eux figure l’encéphalopathie traumatique chronique, une maladie neurodégénérative associant troubles cognitifs, comportementaux et psychiatriques.

Le cerveau possède des capacités remarquables de récupération, mais il a besoin de temps. Lorsqu’un sportif retourne trop tôt sur le terrain alors que son cerveau n’a pas encore récupéré, les risques de complications augmentent considérablement.

Changer la culture du sport

Les progrès réalisés ces dernières années dans certains sports professionnels montrent qu’une autre approche est possible. Les protocoles de retrait temporaire ou définitif après suspicion de commotion se sont progressivement imposés dans plusieurs compétitions de rugby et de football. La sensibilisation des arbitres, entraîneurs et personnels médicaux progresse également.

Mais le principal défi reste culturel. Pendant des décennies, le courage sportif a souvent été associé à la capacité de continuer malgré la douleur. Dans ce contexte, reconnaître une commotion pouvait être perçu comme un signe de faiblesse. Cette vision appartient désormais au passé.

Aujourd’hui, le véritable professionnalisme consiste à protéger le cerveau des athlètes. Un joueur qui reste au sol après un choc, qui peine à se relever, semble désorienté ou se tient la tête doit déjà être considéré comme potentiellement commotionné jusqu’à preuve du contraire. Le bon réflexe n’est pas de poursuivre le match. C’est de sortir du terrain et d’être évalué médicalement.

Libérer la parole des victimes de commotion

La prise de conscience passe souvent par les témoignages. Dans le domaine de la santé, on parle parfois d’ « effet Zeta-Jones », en référence à l’actrice qui avait contribué à médiatiser le trouble bipolaire en révélant publiquement son propre combat.

Longtemps minimisées, voire tues, elles émergent progressivement dans le débat public grâce à la parole de sportifs de premier plan. En France, les déclarations de l’ancien international de rugby Sébastien Chabal, affirmant ne plus se souvenir de certains matchs de sa carrière, ou encore les confidences du champion du monde de football Raphaël Varane sur les impacts répétés subis tout au long de sa carrière, ont profondément marqué l’opinion.

Derrière ces témoignages se dessine une réalité que la science documente depuis plusieurs années : les conséquences des traumatismes cérébraux peuvent perdurer bien au-delà du terrain.

Ces récits ont contribué à faire tomber un tabou et rappellent une vérité essentielle : une commotion cérébrale ne s’arrête pas au coup de sifflet final. Elle peut continuer à produire ses effets pendant des mois, voire des années, dans la vie familiale, sociale, scolaire ou professionnelle.

De nouveaux outils pour mieux diagnostiquer et traiter

L’innovation médicale figure parmi les thèmes majeurs du congrès de Nice. Les experts y présentent les avancées en matière de biomarqueurs sanguins, d’imagerie cérébrale, de rééducation vestibulaire et neurovisuelle, ainsi que les connaissances émergentes et de plus en plus documentés sur les conséquences à long terme des commotions cérébrales.

Malgré les progrès réalisés, aucun test simple et universel ne permet encore de diagnostiquer avec certitude une commotion cérébrale. Les chercheurs travaillent donc au développement de biomarqueurs capables d’améliorer le diagnostic, de mieux évaluer le risque de complications et d’accompagner les décisions de retour au sport.

Comme l’explique le Pr Vincent Sapin, biologiste médical à l’Université Clermont Auvergne, « des biomarqueurs mesurés dans le sang permettent déjà d’identifier certains patients à risque d’évolution défavorable après une commotion cérébrale. Ces outils pourraient à terme contribuer à éclairer les décisions concernant le retour au sport, mais aussi les choix de carrière chez les sportifs les plus exposés. » Pour le spécialiste, la prochaine étape consistera à développer des biomarqueurs encore plus performants, accessibles et facilement déployables dans la pratique courante, y compris dans le sport amateur. « Leur démocratisation pourrait améliorer considérablement le diagnostic tout en optimisant l’aspect médico-économique, dans une filière de soins encore largement centrée sur l’imagerie cérébrale », souligne-t-il.

Au-delà du diagnostic, de nouvelles perspectives thérapeutiques émergent. Des techniques de neuromodulation non invasive font actuellement l’objet d’études cliniques. À Toulouse, le Dr David Brauge, de la Clinique Universitaire du Sport du CHU, prépare ainsi plusieurs protocoles d’évaluation clinique reposant sur des technologies innovantes de neuromodulation. D’autres approches novatrices sont explorées pour traiter les symptômes persistants. La Dr Chantel Debert, de l’Université de Calgary, a notamment présenté un essai clinique pour évaluer les effets de la psilocybine (l’une des principales molécules des champignons magiques) chez des patients souffrant de symptômes prolongés après une commotion cérébrale. Ces pistes encore exploratoires illustrent l’ouverture de nouveaux champs thérapeutiques dans un domaine où les solutions demeurent aujourd’hui limitées et insatisfaisantes.

Faire de la protection cérébrale une priorité sportive

Le cerveau ne doit plus être l’angle mort du sport moderne et la France possède des équipes de recherche de très haut niveau, des cliniciens reconnus et un tissu d’innovation dynamique. Elle dispose de tous les atouts pour jouer un rôle majeur dans cette transformation.

L’organisation du premier European Sport Concussion Conference constitue une étape importante pour la communauté scientifique et sportive européenne. Son ambition est claire : rapprocher chercheurs, médecins, fédérations, athlètes et décideurs publics afin d’améliorer la prévention, le diagnostic et la prise en charge des commotions cérébrales.

Le sport est un formidable vecteur de santé, d’éducation et de cohésion sociale. Mais il ne peut ignorer les connaissances scientifiques lorsqu’il s’agit de protéger l’organe qui conditionne toutes les performances humaines : le cerveau.

Cette exigence dépasse aujourd’hui le seul cadre sportif. Elle s’inscrit dans l’émergence de la Brain Economy, un concept qui considère la santé cérébrale, les capacités cognitives et le bien-être mental comme des ressources stratégiques pour la société, l’innovation et la croissance économique. Préserver le « capital cerveau » devient ainsi un enjeu majeur de santé publique autant qu’un investissement collectif. « Avec l’essor du Brain Capital et de la Brain Economy, mieux prévenir et prendre en charge les commotions cérébrales est devenu une nécessité. Leur impact dépasse largement les terrains de sport et concerne l’ensemble de la société », souligne Frédéric Destrebecq, directeur exécutif de l’European Brain Council.

Car protéger le cerveau des sportifs n’est pas un frein à la performance. C’est la condition de sa pérennité. Ainsi, la performance du XXIe siècle ne se mesurera pas seulement au nombre de records battus ou de médailles remportées. Elle se jugera également à notre capacité collective, celle des institutions, des clubs et des pratiquants, à préserver durablement la santé neurologique des sportifs.

Guillaume Blivet, Dr Renaud David, Pr Jacques Touchon

Membres du Comité d’organisation de l’ESCC 2026, dont la prochaine édition se déroulera les 9-11 juin 2027 à Nice.