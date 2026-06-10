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Abou Dhabi confirme son rôle croissant de plateforme internationale de réflexion stratégique. Le 5 juin dernier, le think tank émirati TRENDS Research & Advisory a accueilli une délégation de l’Institut Milton Friedman…
C’est presque un mini-séisme : après avoir récupéré le grand remplacement, Jean-Luc Mélenchon a scandé dimanche 7 juin le fameux « on est chez nous » dont l’extrême-droite avait le monopole pendant des décennies, déjà…
Global diplomacy often evolves faster than the institutions designed to organize it. The next G7 summit, which France will host in Évian-les-Bains from June 15 to 17, 2026, offers yet another illustration…
Trois affaires. Trois intellectuels de premier rang. Trois déprogrammations soudaines. Le schéma se répète avec une régularité qui ne semble plus laisser de place pour le doute : des universitaires et chercheurs…