Du char au drone : la nouvelle révolution militaire. L’édito de Margaux Mathé et Michel Taube

A la veille d’Eurosatory, salon de référence mondial en matière de sécurité et de défense, et à l’ère de la guerre électronique, le drone est une véritable révolution. Sur les théâtres d’opérations intérieures et extérieurs ainsi que les zones de conflits, leur utilisation a de nombreux avantages. Ils sont plus économiques, permettent des frappes plus précises tout en réduisant potentiellement les dommages collatéraux, et permettent de réduire les pertes humaines.

Depuis quelques temps, le drone est au cœur des discussions. Pourtant, son histoire est longue et riche en évolution. Des drones de loisir utilisés pendant les vacances aux Bahamas aux drones kamikazes en passant par les micro-drones de surveillance, cet équipement technologique utilisé par les forces armées n’est plus seulement un outil d’observation : il est devenu une arme militaire à part entière qui a trouvé/trouve sa place au cœur des assauts.

Depuis des siècles de conflits, certaines inventions ont marqué l’histoire. Poudre à canon, aviation de chasse, arme nucléaire… L’Humanité ne cesse de faire preuve de progrès technologiques.

Quand l’innovation bouscule les états-majors

La dernière innovation militaire ayant profondément bouleversé l’art de la guerre avant l’ère des drones fut sans doute l’emploi massif des chars d’assaut. Si ces véhicules blindés apparaissent dès la Première Guerre mondiale, c’est dans l’entre-deux-guerres que leur potentiel stratégique est véritablement théorisé. En France, le colonel Charles de Gaulle défend alors une vision novatrice : celle d’une armée mobile, professionnelle et organisée autour de puissantes divisions blindées capables de percer rapidement les lignes ennemies.

Ses idées, exposées notamment dans son ouvrage Vers l’armée de métier publié en 1934, rencontrent cependant une forte résistance au sein du haut commandement français, davantage attaché à une stratégie défensive symbolisée par la ligne Maginot. Pendant ce temps, l’Allemagne s’inspire de concepts similaires et développe une doctrine offensive fondée sur la concentration des chars, de l’infanterie motorisée et de l’aviation. Cette stratégie, connue sous le nom de « Blitzkrieg » ou guerre éclair, permet aux forces allemandes de remporter des succès spectaculaires au début de la Seconde Guerre mondiale, notamment lors de la campagne de France en 1940.

L’histoire montre ainsi que les innovations technologiques ne suffisent pas à elles seules à transformer les conflits : leur efficacité dépend également de la capacité des états-majors à comprendre leur potentiel et à adapter leurs doctrines militaires. Aujourd’hui, les drones militaires semblent occuper une place comparable à celle qu’ont tenue les chars d’assaut au XXe siècle, en redéfinissant les modes d’observation, de décision et d’engagement sur le champ de bataille.

La comparaison entre le char d’assaut et le drone dépasse la simple question technologique. Dans les deux cas, l’innovation a provoqué une véritable révolution doctrinale. Lorsque les premiers chars apparaissent durant la Première Guerre mondiale, ils ne sont d’abord perçus que comme un soutien à l’infanterie destiné à franchir les réseaux de tranchées. Pourtant, certains officiers visionnaires comprennent rapidement que leur potentiel va bien au-delà. En concentrant les blindés au sein d’unités autonomes capables de manœuvrer rapidement et de percer profondément les lignes adverses, ils imaginent déjà une nouvelle façon de conduire la guerre.

Cette évolution se heurte cependant à une forte résistance des états-majors. Comme souvent dans l’histoire militaire, les institutions peinent à remettre en question des doctrines éprouvées. En France, malgré les travaux de Charles de Gaulle, une partie importante du commandement demeure attachée à une stratégie défensive fondée sur la ligne Maginot. À l’inverse, l’Allemagne adapte rapidement son organisation, ses formations et ses méthodes d’emploi autour des unités blindées, démontrant en 1940 l’efficacité de cette transformation doctrinale.

Le drone, nouveau char du XXIe siècle ?

Le parallèle avec les drones apparaît aujourd’hui frappant. Pendant longtemps, ceux-ci ont été considérés comme de simples moyens de reconnaissance destinés à fournir du renseignement aux forces terrestres. Désormais, ils participent directement à la destruction des objectifs, à la coordination des feux, à la guerre électronique et parfois même à la prise de décision tactique grâce à l’intelligence artificielle. Comme pour le char au XXe siècle, certaines armées ont rapidement compris le potentiel de cette innovation. L’Ukraine et la Russie ont ainsi profondément transformé leurs modes d’action en intégrant massivement les drones à tous les échelons du combat. D’autres forces armées, en revanche, poursuivent encore leur adaptation doctrinale, confrontées à des structures parfois conçues pour des conflits d’une autre époque.

L’histoire militaire montre ainsi que la victoire ne revient pas toujours à celui qui possède la meilleure technologie, mais à celui qui sait le plus rapidement adapter sa doctrine, son organisation et sa culture opérationnelle aux évolutions du champ de bataille.

Cependant, l’avancée de la technologie ne s’arrête pas à la simple création des drones. Les PME et Grandes Entreprises poussent leurs recherches, afin de continuer de favoriser l’intégration des drones armés dans les forces. En France, le projet KORRA, soutenu par l’Agence de l’innovation de défense (AID) lancé en 2023 consiste à intégrer un lance-roquette de 84mm sous un drone. Il s’agit d’un drone de type quadrirotor qui permettra de redéfinir le combat de mêlée pour l’infanterie.

La démocratisation de la puissance aérienne

L’évolution des drones a provoqué un chamboulement total des stratégies militaire de diverses nations. Certaines, considérées comme « anciennes » sont mises à jour et améliorées grâce aux nouveaux moyens de stratégies aérienne. Il y a quelques années, l’espace aérien n’était accessible que pour les Etats, Nations et Puissances dotées d’avions de combat, ce qui implique des moyens financiers et un budget dédié aux forces armées très élevé. Désormais, dû au faible cout de production des drones, le ciel n’est plus réservé. Il est accessible et ouvert à tous. Armées, groupes, organisations…

En France, les drones militaires occupent une place de plus en plus importante dans les opérations de défense et de sécurité. Grâce à leurs capacités de surveillance en temps réel, ils permettent de contrôler efficacement les zones sensibles et d’identifier rapidement d’éventuelles menaces. Leur utilisation contribue à limiter l’exposition des soldats aux situations dangereuses tout en renforçant l’efficacité des interventions sur le terrain.

Par ailleurs, ces technologies ont profondément modifié les stratégies militaires modernes. En fournissant une vision globale et précise des zones d’opération, les drones offrent aux états-majors un accès rapide à des informations essentielles. L’analyse de ces données facilite la prise de décision, améliore la coordination des forces engagées et permet d’adapter les actions militaires avec davantage de réactivité et d’efficacité.

Le faible coût de production des drones est une caractéristique à double tranchant, qui s’illustre parfaitement sur les conflits actuels, (Russie – Ukraine ; Iran – alliance Etats-Unis Israël). Les Rafales utilisés pour intercepter les drones kamikazes ont un coût unitaire compris entre 68M€ et 78M€ selon le modèle. Les missiles d’interception, tel que le MICA (missile air-air d’interception, de combat et d’autodéfense) s’élèvent à 600 000€. Le Shahed-136, drone utilisé en Iran coûterait entre 4000 et 7000 dollars selon la revue géopolitique Le Grand Continent.

La promesse d’une guerre plus précise

L’utilisation massive des drones apporte des changements considérables au sein des forces. Moins de pertes humaines sont recensées parmi les troupes car les hommes ne sont plus autant exposés. Les opérateurs peuvent se trouver à de très grandes distances du front, augmentant la portée entre le siège et la cible, ce qui diminue leur vulnérabilité. Les drones sont équipés de capteurs de précision hors du commun.

L’histoire militaire regorge d’exemples où les limites technologiques ont conduit à des tragédies humaines. Lors de l’Opération Carthage, menée par la Royal Air Force à Copenhague en mars 1945, des bombardiers alliés chargés de détruire le quartier général de la Gestapo frappèrent par erreur une école catholique tenue par des religieuses après une confusion liée aux conditions de l’attaque. Des dizaines d’enfants et de membres du personnel y perdirent la vie. Cet épisode illustre les risques inhérents aux bombardements conventionnels de grande ampleur, où la précision restait limitée. À l’inverse, les drones modernes permettent aujourd’hui d’identifier et de suivre une cible avec une précision inédite, réduisant théoriquement le risque d’erreurs de ciblage et l’ampleur des dégâts collatéraux, même si aucune technologie ne peut garantir un risque zéro.

Les blessures invisibles de la guerre à distance

Si le drone apparaît comme une bénédiction stratégique pour les états-majors, sa prolifération soulève des enjeux critiques, tant éthiques que psychologiques.

Derrière les écrans, une nouvelle catégorie de blessés de guerre apparaît. Les syndromes de stress post-traumatique (PTSD) se multiplient chez ces soldats d’un nouveau genre, rappelant que l’horreur des conflits ne se mesure pas qu’aux plaies visibles. Dès 1999, le psychiatre des armées Louis Crocq définissait la névrose traumatique comme une réaction immédiate d’alarme et de défense face à une agression. Vingt-cinq ans plus tard, l’évolution technologique engendre des traumatismes inédits, intimement liés à une charge psychologique paradoxale.

Avec l’évolution des drones apparaît également une nouvelle forme de traumatisme psychologique. Sur les fronts ukrainien et russe, de nombreux combattants décrivent le bourdonnement permanent des drones comme l’une des expériences les plus éprouvantes de la guerre moderne. Contrairement à l’artillerie, dont les tirs sont ponctuels, le drone peut demeurer pendant des heures au-dessus d’une position, invisible mais omniprésent. Les soldats vivent alors dans l’incertitude permanente d’être observés, repérés ou ciblés à tout instant.

Cette menace constante génère un état d’hyper vigilance chronique. Certains combattants rapportent des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, une irritabilité accrue, des réactions de sursaut exagérées au moindre bruit mécanique ainsi qu’une anxiété persistante. Plusieurs témoignages évoquent également des phénomènes d’anticipation anxieuse : même en l’absence de drone, le simple souvenir de son bourdonnement suffit parfois à provoquer une réaction de stress intense. Dans certains cas, ces symptômes peuvent s’inscrire dans un syndrome de stress post-traumatique caractérisé par des cauchemars récurrents, des reviviscences, des comportements d’évitement et un sentiment permanent d’insécurité.

Les opérateurs de drones ne sont pas épargnés par ces blessures invisibles. Bien qu’éloignés physiquement du champ de bataille, ils observent parfois leurs cibles durant plusieurs heures, voire plusieurs jours, avant d’engager une frappe. Cette proximité visuelle prolongée avec les personnes surveillées crée une forme d’attachement psychologique paradoxal. Certains opérateurs décrivent le poids émotionnel lié à l’observation directe des conséquences de leurs actions, parfois en très haute définition et sous plusieurs angles. Contrairement aux pilotes de chasse traditionnels, qui quittent rapidement la zone après une frappe, les équipages de drones demeurent souvent témoins des effets immédiats de l’engagement.

Cette situation favorise l’apparition de fatigue émotionnelle, de culpabilité, d’anxiété et parfois de symptômes assimilables à ceux observés chez les combattants déployés sur le terrain. La guerre à distance ne supprime donc pas nécessairement la souffrance psychologique ; elle la transforme. Derrière l’écran de contrôle, comme sous le ciel traversé par le bourdonnement incessant des drones, émergent de nouvelles formes de blessures psychiques qui constituent l’un des défis humains majeurs de la guerre du XXIe siècle.

Si nos ancêtres ôtaient la vie en regardant leur adversaire dans les yeux, tuer à distance est devenu une action fluide, presque désincarnée. Cette tendance s’accentue avec l’intégration croissante d’algorithmes et de fonctions autonomes, qui rapprochent chaque jour un peu plus les armées du concept contesté de Systèmes d’Armes Létaux Autonomes (SALA).

Dès lors, plusieurs questions s’imposent : a-t-on réellement conscience de donner la mort lorsque l’acte est commandité par un écran ? L’absence de contact physique avec le terrain rend-elle insensible, ou le fait de ne pas voir la réalité de ses propres mains suffit-il à effacer la portée du geste ?

Le rapport de l’IRSEM du 30 juin 2010 abordait déjà ces problématiques, « les opérateurs de drones vivent dans deux mondes distincts dont les règles sont très différentes, un monde réel civil, et un monde en guerre dans lequel leur présence est « virtuelle », relayée par la machine. Cette « distanciation » conduit à une dissonance cognitive qui peut être déstabilisante voire traumatisante et conduirait à des PTSD. »

Certains témoignages recueillis par Peter Singer en 2009 peuvent avancer une piste de réponse à l’une de nos interrogations : « On fait la guerre pendant 12 heures, on tire sur des cibles, on exécute des combattants ennemis, et puis on monte dans sa voiture et on rentre à la maison. Et 20 minutes après, on est assis à la table du dîner et on parle avec nos enfants de leurs devoirs d’école ». A cette époque, on évoquait des sas de décompression pour les opérateurs à la fin de chacune de leurs missions.

Au cœur d’un débat moral

La revue A Contrario, parue en 2019 expose un article cherchant déterminer si les troubles psychologiques observés chez les pilotes de drones américains prouvent qu’ils souffrent moralement de leurs actions, ou s’ils résultent principalement d’autres facteurs liés à la nature particulière de leur métier : « Des larmes de crocodile ? Culpabilité et stress post-traumatique chez les pilotes de drones armés » par Amélie Ferey.

L’autrice expose deux grandes critiques sur les drones. La première est contextuelle. Elle s’intéresse à la légalité des frappes, au droit international, les assassinats ciblés ainsi que les opérations menées hors zones de guerre déclarées ( Pakistan, Yémen, Somalie…). La seconde critique est principielle. Elle considère que le drone est moralement problématique par nature, que tuer à distance transforme la relation à la violence, et que l’un des risques majeurs est de banaliser l’acte de tuer.

Un débat fait surface, démontrant trois positions :

Le drone est neutre

Défendue par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, le drone ne serait qu’un outil dont seulement l’usage politique pose problème.

Le drone est moralement supérieur

Défendue par Bradley Strawser, le drone permet une meilleure précision, octroie plus de temps pour vérifier sa cible, et diminue les risques pour les soldats.

Le drone favorise la violence

Défendue par Michael Walzer et Chaùayou, le drone rendrait la guerre « tentante » car le recours à la force devient plus facile et le coût politique diminue.

Vers la guerre des données et des systèmes autonomes

Nous assistons peut-être à la fin d’une époque militaire dominée par les chars, les avions de chasse et les grandes manœuvres terrestres telles qu’elles ont façonné les conflits du XXe siècle. Une nouvelle forme de guerre est en train d’émerger, fondée sur l’information, la connectivité et l’automatisation. La supériorité sur le champ de bataille ne repose plus uniquement sur la puissance de feu, mais également sur la capacité à détecter, traiter et exploiter les données plus rapidement que l’adversaire.

Dans cette transformation, les drones occupent une place centrale. Capables d’observer, de suivre, de désigner et parfois de frapper une cible avec une précision croissante, ils modifient profondément les cycles de décision et les modes d’engagement. Leur emploi se combine désormais à la guerre électronique, aux systèmes de brouillage, aux capteurs connectés et à l’intelligence artificielle, créant un environnement opérationnel où chaque mouvement peut être détecté, analysé et exploité en temps réel.

Parallèlement, les moyens de lutte anti-drones connaissent un développement rapide. Lasers, brouilleurs électromagnétiques, systèmes autonomes d’interception et solutions fondées sur l’intelligence artificielle témoignent d’une nouvelle course technologique où chaque innovation entraîne l’apparition d’une contre-mesure. Comme le char d’assaut avait révolutionné le combat terrestre avant de voir apparaître les armes antichars, le drone transforme aujourd’hui le champ de bataille tout en donnant naissance à de nouvelles formes de défense.

La guerre du XXIe siècle semble ainsi entrer dans une nouvelle ère, où la maîtrise de l’information, des réseaux et des systèmes autonomes devient aussi stratégique que la puissance des blindés l’était au siècle précédent.

Margaux Mathé, journaliste, et Michel Taube