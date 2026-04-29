Les banques centrales ou l’art fragile de la confiance. La chronique de Patrick Pilcer

À quelques semaines de deux transitions majeures, le remplacement annoncé de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale et celui encore à venir, de Christine Lagarde à la Banque centrale européenne, une question essentielle resurgit, presque oubliée derrière la technicité des décisions monétaires : à quoi servent réellement les banques centrales aujourd’hui, en 2026 ?

Inflation, croissance, emploi. Le triptyque est connu, presque scolaire. Il renvoie à Paul Samuelson, à la synthèse néoclassique, à cette idée que la politique économique doit arbitrer entre ces objectifs, parfois complémentaires, souvent contradictoires. Depuis des décennies, les banques centrales naviguent entre ces pôles comme des funambules, ajustant les taux, injectant ou retirant de la liquidité, tentant de lisser les cycles sans jamais pouvoir les anticiper ou les abolir. Les Etats-Unis ont choisi d’afficher clairement une double mission : lutter contre l’inflation tout en contribuant au plein emploi. L’Europe a préféré prendre un mantra allemand : un objectif unique, la lutte contre l’inflation.

Mais réduire leur rôle à cette mécanique serait une erreur. D’autant que Paul Samuelson, Prix Nobel, a démontré par ses travaux que le risque le plus important, plus que celui de l’inflation, est surtout celui d’une déflation.

Au fond, ce que gèrent les banques centrales n’est ni seulement l’inflation, ni même l’emploi. Elles gèrent quelque chose de plus intangible, mais infiniment plus décisif : la confiance.

Confiance dans la monnaie. Confiance dans la capacité des États à honorer leurs dettes. Confiance dans la stabilité du système financier. Confiance, enfin, dans le fait que demain ressemblera suffisamment à aujourd’hui pour que l’investissement reste rationnel. Ce qui fera que demain sera un peu mieux qu’aujourd’hui.

Or cette confiance a un prix. Elle se matérialise dans un indicateur aussi simple qu’essentiel : le coût de l’argent, le taux d’intérêt.

Le rôle véritable d’une banque centrale pourrait ainsi se résumer en une formule : permettre aux acteurs, publics comme privés, de s’endetter au juste prix. Ni trop cher, au risque d’asphyxier l’économie. Ni trop bon marché, au risque d’alimenter les bulles, de dégrader la discipline budgétaire et, in fine, de compromettre la solvabilité collective.

Cet équilibre est d’une extrême subtilité.

Trop de rigueur monétaire, et l’investissement se tarit, la croissance ralentit, le chômage progresse. Trop de laxisme, et l’inflation réapparaît, les actifs se déconnectent de leur valeur réelle, les déséquilibres s’accumulent silencieusement jusqu’à la crise.

Nous le savons depuis Irving Fisher et sa théorie de la dette-déflation : un excès d’endettement mal évalué peut devenir un facteur de destruction massive de richesse ; c’est la spirale de récession déflationniste. Nous l’avons appris aussi avec Hyman Minsky : la stabilité apparente nourrit les comportements risqués qui finissent par la détruire ; c’est le fameux « moment » Minsky. Le moment Minsky est l’instant où un système financier, devenu fragile après une période d’endettement excessif et de confiance excessive, bascule soudainement dans la crise.

Autrement dit : ce qui semblait stable révèle brutalement sa fragilité, et les acteurs passent de l’euphorie à la panique. Les banques centrales sont ainsi condamnées à gérer non seulement le présent, mais les excès futurs du présent.

Depuis la crise de 2008, leur rôle a profondément évolué. Elles ne sont plus seulement des gardiennes de la monnaie ; elles sont devenues des acteurs centraux du financement des économies, parfois au point d’en être les principaux soutiens. Quantitative easing, taux négatifs, interventions massives sur les marchés : la frontière entre politique monétaire et politique budgétaire s’est estompée.

Ce glissement n’est pas sans conséquence.

Car à force de vouloir lutter contre tout démarrage de l’inflation, les banques centrales prennent le risque d’affaiblir ce qu’elles sont censées préserver à long terme : le plein-emploi, la croissance, la crédibilité de la monnaie et la discipline financière. Or sans crédibilité, il n’y a plus de confiance. Et sans confiance, il n’y a plus de prix juste.

C’est là que se joue l’essentiel.

Le défi des prochains gouverneurs de la Fed et de la BCE ne sera pas simplement de piloter l’inflation ou de soutenir l’activité. Il sera de réancrer les anticipations, de redonner de la lisibilité à des économies devenues dépendantes d’un argent trop longtemps abondant et trop peu coûteux.

Ils devront rappeler une vérité simple, mais souvent oubliée : l’argent a un prix parce que le temps a un prix, parce que le risque a un prix, parce que la rareté a un prix. Supprimer ces signaux, c’est désorganiser l’économie elle-même.

Mais ils devront aussi éviter l’excès inverse : celui d’un resserrement brutal qui transformerait une normalisation nécessaire en choc déstabilisateur.

Comme souvent en économie, la solution n’est ni dans l’excès, ni dans la rupture. Elle est dans l’équilibre.

Un équilibre qui ne se décrète pas, mais qui se construit, décision après décision, message après message. Un équilibre qui repose autant sur la technique que sur la psychologie. Car les marchés, les entreprises, les ménages ne réagissent pas seulement à des taux : ils réagissent à des signaux, à des mots, à des intentions perçues.

En cela, les banquiers centraux sont moins des ingénieurs que des stratèges. Moins des techniciens que des gardiens.

Gardiens d’un bien commun invisible : la confiance collective dans la valeur du temps et de la monnaie.

À l’heure des transitions à la tête des grandes institutions monétaires, il serait tentant de réduire le débat à des questions de profils, de sensibilités, de calendriers de baisse ou de hausse des taux.

Ce serait passer à côté de l’essentiel.

La vraie question n’est pas de savoir si les taux seront à 3 ou 4 % dans un an.

La vraie question est de savoir si, demain, les États, les entreprises et les citoyens pourront encore emprunter dans un cadre crédible, soutenable, et lisible.

Autrement dit : si le prix de l’argent restera un prix… ou redeviendra une illusion.

Et avec lui, la confiance.

Patrick Pilcer

Président de Pilcer & Associés, conseil et expert sur les marchés financiers, auteur de « Radicalement républicain. Le mur n’est pas une fatalité. » (sortie le 10 mai 2026).