Ambition India 2026 : la France mise sur l’Inde, marché d’opportunités et d’innovation

À l’heure où les relations économiques franco-indiennes montent en puissance, Business France a organisé le 28 avril à Paris Ambition India 2026, un rendez-vous destiné à rapprocher dirigeants français et indiens autour des grandes opportunités du marché indien. Prévu le 28 avril 2026 à Paris, l’événement réunira des CEO et des cadres dirigeants des deux pays pour des échanges sectoriels, des retours d’expérience et des rencontres d’affaires.

L’édition 2026 s’inscrit dans une dynamique plus large : la France et l’Inde renforcent leur partenariat économique, technologique et stratégique, sur fond d’Année France-Inde de l’innovation 2026. Business France souligne que l’événement mettra en avant plusieurs secteurs clés, notamment la santé, l’aéronautique, le spatial, l’agroalimentaire, la grande consommation, ainsi que la transition écologique et énergétique.

Une relation économique en plein développement

Les chiffres confirment le resserrement des liens entre les deux pays. En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 17 milliards d’euros, en hausse de 3% sur un an, selon la Direction générale du Trésor. Les exportations françaises vers l’Inde se sont établies à 7,7 milliards d’euros, tandis que les importations françaises depuis l’Inde ont atteint 9,3 milliards d’euros. L’Inde est devenue le 13ème client et le 14ème fournisseur de la France en 2024.

Les secteurs à suivre

Pour cette édition, plusieurs secteurs apparaissent comme particulièrement porteurs. Business France met en avant la santé, l’aéronautique, le spatial, l’agroalimentaire, la grande consommation, ainsi que la transition écologique et énergétique. Ces segments reflètent les besoins de l’économie indienne, mais aussi les points forts des entreprises françaises.

L’Inde est un marché structuré par de grands programmes publics comme Startup India, Digital India et Mission IndiaAI, ce qui renforce l’intérêt pour les entreprises de technologie, de services, d’ingénierie et d’innovation. Le pays occupe aussi une position majeure dans la pharmacie, puisqu’il est le premier fournisseur mondial de médicaments génériques, couvrant plus de 50% de la demande mondiale.

Plusieurs grands groupes français ont déjà consolidé leur présence en Inde : Airbus, Legrand, Schneider Electric et Renault, chacun avec des investissements dépassant 100 millions d’euros. Les services représentent en outre 48,5% du stock d’investissements français en Inde en 2021, signe d’une implantation qui dépasse largement l’industrie traditionnelle.

La présence française en Inde est également importante en volume. Le Trésor recense près de 700 filiales françaises et plus de 1 000 implantations, représentant environ 406 000 emplois et un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros. Cette densité explique pourquoi l’Inde est devenue un terrain naturel d’expansion pour les entreprises françaises de taille intermédiaire autant que pour les grands groupes.

On peut aussi citer des réussites sectorielles plus ciblées : les activités françaises sont très présentes dans les services, la mécanique, l’électronique, la chimie-pharmacie et l’ingénierie. Cette implantation repose sur un principe simple : pour réussir en Inde, il faut penser local, construire des partenariats solides et accepter un marché hautement concurrentiel.

Pourquoi Ambition India 2026 compte

Ambition India 2026 a été inauguré par Eenam Gambhir, Deputy Chief of Mission à l’Ambassade d’Inde en France, Sophie Sidos-Vicat, présidente des Conseillers du commerce extérieur de la France (CCE), Benoit Trivulce, Directeur Général Délégué Stratégie et Ressources de Business France, n présence d’Estelle David, Directrice South Asia de Business France, basée à New-Delhi. Ce n’est pas seulement un événement de networking. C’est aussi un signal politique et économique qui montre que la relation franco-indienne est entrée dans une phase de maturité, avec des coopérations qui touchent à la fois l’industrie, l’innovation, l’investissement et la souveraineté technologique.

Pour les entreprises françaises, l’Inde offre une combinaison rare : un marché intérieur immense, des besoins rapides en infrastructures et en technologies, et une montée en gamme qui ouvre des perspectives dans les secteurs de pointe.

Pour les entreprises indiennes, la France constitue une porte d’entrée vers l’Europe et un partenaire reconnu. Malgré la barrière de la langue (des efforts d’enseignement du français sont menés en Inde), les entreprises indiennes sont incitées à venir investir en France.

Cette ouverture économique croisée s’inscrit également dans la vision indo-Pacifique affirmée avec force par le président de la République Emmanuel Macron depuis 2017, laquelle s’est traduite par un puissant rapprochement avec le premier ministre Modi. Les deux hommes se sont rencontrés à New Delhi lors de l’IA Impact Summit en février dernier. Ils se retrouveront en juin à Nice puis au G7 à Evian.

Michel Taube et Biren Shah