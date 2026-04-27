L’Inde face à la guerre en Iran : l’équilibre stratégique d’une puissance en devenir. L’édito de Michel Taube

La position de l’Inde face aux conflits en cours au Moyen-Orient, en particulier l’escalade récente avec l’Iran, révèle une diplomatie d’équilibriste. Elle s’inscrit à la croisée de l’autonomie stratégique, des engagements historiques et des réalités géopolitiques contemporaines. À la lecture des prises de position du ministère des Affaires extérieures, New Delhi déploie une ligne à la fois de principe et de pragmatisme, soigneusement calibrée.

Depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023, puis l’extension des tensions à l’ensemble de la région en 2025 et actuellement, l’Inde a maintenu une cohérence diplomatique remarquable. Dès les premières attaques du Hamas en 2023, New Delhi avait condamné avec fermeté ces actes, affichant une solidarité explicite avec Israël. Mais, dans le même temps, les autorités indiennes ont insisté sur la nécessité de protéger les civils et d’éviter toute escalade incontrôlée — signe d’un refus de cautionner une riposte militaire sans limites. Ainsi malgré le renforcement de son partenariat stratégique avec Israël, l’Inde n’a jamais renié son soutien historique à la cause palestinienne. Dans plusieurs enceintes internationales, notamment à l’Assemblée générale des Nations unies, elle a réaffirmé son attachement à l’émergence d’un État palestinien souverain et indépendant, vivant en paix aux côtés d’Israël.

L’Iran, révélateur d’une autonomie stratégique

L’escalade impliquant l’Iran en 2026 est venue complexifier davantage la donne régionale. Là encore, l’Inde a privilégié une ligne de désescalade et d’appel au dialogue, sans s’aligner explicitement sur aucun bloc militaire.

Cette posture n’a rien d’improvisé. L’Inde entretient des relations importantes avec l’Iran, notamment autour du port stratégique de Chabahar, tout en consolidant ses liens avec Israël et les États-Unis. Prendre parti aurait fragilisé cet équilibre délicat.

Les déclarations de Narendra Modi s’inscrivent dans cette ligne. Après avoir exprimé une solidarité claire avec Israël, le Premier ministre a aussi mis l’accent sur la paix, l’aide humanitaire et la stabilité régionale. Une inflexion qui reflète la posture globale de l’Inde : ferme sur la lutte contre le terrorisme, mais prudente face aux logiques d’escalade.

Cette stratégie indienne repose sur plusieurs déterminants structurants :

la sécurité énergétique : le Moyen-Orient demeure une source majeure d’approvisionnement en pétrole.

: le Moyen-Orient demeure une source majeure d’approvisionnement en pétrole. la diaspora : des millions de ressortissants indiens vivent et travaillent dans les pays du Golfe et l’Inde compte une forte diaspora iranienne sur son sol.

: des millions de ressortissants indiens vivent et travaillent dans les pays du Golfe et l’Inde compte une forte diaspora iranienne sur son sol. les partenariats stratégiques : Israël est un acteur clé en matière de défense et d’innovation.

: Israël est un acteur clé en matière de défense et d’innovation. la flexibilité géopolitique : l’Inde cultive des relations diversifiées, y compris avec l’Iran et les États arabes, dans une logique de « multi-alignement ».

Une puissance d’équilibre dans un monde fragmenté

Loin d’être hésitante ou ambiguë, la position indienne apparaît comme un choix délibéré d’équilibre. À travers une communication diplomatique cohérente, New Delhi cherche à défendre les normes internationales tout en préservant ses intérêts nationaux.

Dans cette région du monde comme ailleurs, une ambition se dessine en filigrane : s’affirmer comme une puissance autonome, capable de peser comme voix stabilisatrice dans un ordre international de plus en plus polarisé.

Michel Taube