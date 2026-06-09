TRENDS Group, l’Institut Friedman et AB Group ouvrent une nouvelle phase de coopération stratégique à Abou Dhabi

Abou Dhabi confirme son rôle croissant de plateforme internationale de réflexion stratégique. Le 5 juin dernier, le think tank émirati TRENDS Research & Advisory a accueilli une délégation de l’Institut Milton Friedman et d’AB Group pour une rencontre consacrée au développement de nouvelles coopérations dans les domaines de la recherche, de la diplomatie publique et de l’analyse géopolitique.

La délégation italienne, conduite par Alessandro Bertoldi, directeur exécutif de l’Institut Milton Friedman, et Adriano Teresi, directeur d’AB Group, a été reçue par Mohammed Abdullah Al-Ali, président et fondateur de TRENDS Research & Advisory. Les échanges ont porté sur plusieurs enjeux internationaux majeurs, parmi lesquels la sécurité, l’innovation technologique, les relations internationales, la gouvernance mondiale ainsi que les nouveaux instruments de soft power.

Renforcer le dialogue entre l’Europe et le Golfe

Les participants ont souligné l’importance d’intensifier les passerelles intellectuelles entre les Émirats arabes unis, l’Italie et plus largement l’Europe. Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, les transformations numériques et la montée des défis sécuritaires, les partenaires ont insisté sur la nécessité de développer des espaces de dialogue et de coopération fondés sur l’échange d’expertises et la production d’analyses stratégiques.

Cette rencontre ouvre la voie à de futurs projets communs, notamment dans les domaines de la recherche prospective, des publications spécialisées, des conférences internationales et des initiatives de diplomatie d’influence. Les trois organisations souhaitent également approfondir leur réflexion sur les questions liées à la résilience des sociétés, à la lutte contre les phénomènes de radicalisation et à l’évolution des équilibres internationaux.

Le rôle grandissant des think tanks dans les relations internationales

Au-delà de la dimension bilatérale, cette initiative illustre l’influence croissante des centres de réflexion dans les relations internationales contemporaines. Face à des enjeux toujours plus complexes, les think tanks jouent désormais un rôle central dans la production d’expertise, l’élaboration de recommandations stratégiques et la mise en relation des décideurs publics, économiques et académiques.

Reconnue pour ses travaux sur les questions géopolitiques, sécuritaires et prospectives, TRENDS Research & Advisory poursuit ainsi sa stratégie d’ouverture internationale. Pour les partenaires européens présents à Abou Dhabi, cette coopération s’inscrit dans une volonté plus large de renforcer les échanges entre les deux rives de la Méditerranée et du Golfe, à un moment où les enjeux de stabilité, d’innovation et de dialogue interculturel occupent une place croissante dans l’agenda international.

Emma Ray