Le 22 avril 2025, une attaque d’une brutalité extrême à Pahalgam, dans la région du Jammu-et-Cachemire en Inde, a coûté la vie à 26 civils, dont une majorité de touristes. L’événement a profondément choqué le pays, tant par son ampleur que par sa portée symbolique : il visait un lieu devenu l’emblème d’un retour fragile à la normalité, porté par le tourisme, la tenue d’élections et la reprise de l’activité économique.

Dans les analyses sécuritaires, l’attaque est largement associée à des réseaux militants basés au Pakistan, notamment Lashkar-e-Taiba (LeT) et Jaish-e-Mohammed (JeM). L’attention s’est également portée sur The Resistance Front (TRF), souvent présenté comme une émanation ou une façade liée au LeT, illustrant une tendance à la recomposition et au camouflage des structures organisationnelles. Le Pakistan a, pour sa part, rejeté de manière constante ces accusations, réaffirmant ne pas soutenir le militantisme transfrontalier. Comme souvent dans ce type de crise, les récits opposés se sont cristallisés en un cycle d’accusations et de démentis, laissant peu de place à une convergence des versions.

Les éléments révélés après l’attaque indiquent que les assaillants ont délibérément ciblé des civils. Selon plusieurs rapports, les victimes auraient été identifiées et séparées avant d’être exécutées, un détail qui souligne la dimension à la fois sectaire et psychologique de la violence. Parmi les victimes figuraient également des ressortissants étrangers, ce qui a accru l’attention internationale autour de l’événement.

Le 22 juillet 2025, trois individus présentés comme impliqués dans l’attaque ont été abattus lors d’une opération en périphérie de Srinagar. Des documents d’identité retrouvés sur eux auraient établi des liens avec le Cachemire sous administration pakistanaise, renforçant les accusations d’implication transfrontalière souvent avancées dans ce type de dossier.

Le calendrier de l’attaque a suscité de nombreuses interrogations. Elle est survenue après une période marquée par des élections jugées réussies et par une volonté affichée de mettre en avant la stabilité et les progrès économiques de la région. Le tourisme connaissait une reprise notable, les infrastructures se développaient, et le discours dominant insistait sur une normalisation en cours. Dans ce contexte, l’attaque semble avoir visé non seulement à provoquer des pertes humaines, mais aussi à fragiliser cette image de stabilité retrouvée.

Cette lecture s’inscrit dans un schéma plus large souvent évoqué dans les cercles stratégiques : l’utilisation d’acteurs non étatiques pour générer de l’instabilité à des moments clés de consolidation politique ou économique. Le Pakistan conteste fermement une telle doctrine, mais cette accusation continue d’alimenter les tensions avec l’Inde.

Les analystes de sécurité soulignent également une évolution des modes opératoires des groupes militants. Les méthodes de financement seraient en mutation, avec l’utilisation présumée de communications chiffrées, de portefeuilles numériques et de cryptomonnaies pour dissimuler les flux financiers. Si ces tendances sont observées à l’échelle mondiale dans la lutte contre le terrorisme, leur lien direct avec des attaques spécifiques comme celle de Pahalgam reste difficile à établir publiquement.

Par ailleurs, les structures organisationnelles semblent s’adapter. Certaines analyses évoquent une diversification des stratégies de recrutement, notamment au sein du JeM, ainsi qu’une évolution des méthodes d’entraînement du LeT, incluant des modules spécialisés. Les informations concernant les camps d’entraînement, les capacités de mobilisation ou les discours radicaux reposent souvent sur des évaluations de renseignement difficilement vérifiables de manière indépendante.

Au-delà de l’Asie du Sud, plusieurs incidents impliquant des individus ou des réseaux présumés liés à des groupes basés au Pakistan sont régulièrement cités pour illustrer une dimension globale du phénomène. Parmi les exemples évoqués figurent la condamnation d’un ressortissant pakistanais dans une affaire visant des responsables politiques américains, le plaidoyer de culpabilité d’un individu d’origine pakistanaise dans un projet d’attentat inspiré par l’État islamique contre un centre juif à New York, ou encore l’arrestation en Corée du Sud d’un ressortissant pakistanais soupçonné de liens avec des organisations militantes.

Des organismes comme le Congressional Research Service américain ont rappelé que le Pakistan a historiquement servi de base à plusieurs organisations militantes. Les indices internationaux sur le terrorisme classent également le pays parmi ceux les plus touchés par ce phénomène, ce qui reflète à la fois des défis sécuritaires internes et des implications extérieures.

Dans la foulée de l’attaque, l’Inde a engagé une réponse militaire coordonnée, marquant sa volonté de dépasser le seul cadre diplomatique.

Le risque majeur demeure toutefois celui d’une escalade. Chaque épisode de ce type renforce les positions des deux camps, réduit les marges de dialogue et accroît la possibilité d’un dérapage entre deux puissances dotées de l’arme nucléaire.

Un an après, la commémoration de l’attaque de Pahalgam constitue à la fois un moment de recueillement et une invitation à la réflexion. Elle pose des questions cruciales sur la responsabilité, la persistance des violences militantes et le rôle des récits concurrents dans la structuration des dynamiques régionales.

Si les réseaux militants liés au Pakistan demeurent une préoccupation majeure au Cachemire et au-delà, le défi qu’ils représentent dépasse largement le cadre sud-asiatique et appelle une vigilance internationale durable ainsi qu’une coopération renforcée en matière de lutte contre le terrorisme.

Michel Taube