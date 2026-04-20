Au Forum diplomatique d’Antalya, le président du Kazakhstan dénonce la marginalisation de l’ONU

Lors du Forum diplomatique d’Antalya, qui s’est tenu les 15-19 avril 2026, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a dénoncé la marginalisation progressive de l’ONU et a plaidé pour une « retenue stratégique » face aux crises mondiales.

L’ONU, une institution « indispensable » mais paralysée

Dans son discours, le 17 avril 2026, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a livré une charge sans concession. Dans une intervention particulièrement incisive, le chef d’État kazakhstanais a établi un diagnostic impitoyable de l’état du système multilatéral international, épinglant les défaillances structurelles de l’ONU et l’irresponsabilité grandissante des grandes puissances mondiales.

Placé sous l’égide du président turc Recep Tayyip Erdogan, ce forum annuel a réuni cette année plus de 150 délégations nationales, dont plus de vingt chefs d’État et de gouvernement. L’événement, qui s’est étalé sur trois journées dans la cité balnéaire d’Antalya, s’articulait autour d’un thème prémonitoire : « Cartographier demain, gérer les incertitudes ».

Kassym-Jomart Tokaïev a formulé une analyse particulièrement profonde de la crise qui ronge l’organisation des Nations-Unies. Tout en réitérant que l’ONU demeure une « organisation indispensable et universelle », le dirigeant kazakhstanais a estimé que son efficacité se trouve de plus en plus entravée par des limitations structurelles béantes.

Son constat s’avère implacable : en dépit d’un consensus général sur l’impérieuse nécessité d’une réforme, la confiance dans la capacité de l’organisation à se métamorphoser s’amenuise inexorablement. Les pourparlers sur la réforme s’enlisent depuis des décennies sans déboucher sur des transformations concrètes. Au cœur de cette impasse : le Conseil de sécurité de l’ONU, dont l’architecture et les mécanismes constituent, selon Kassym-Jomart Tokaïev, un verrou majeur à toute modernisation institutionnelle substantielle.

Plus préoccupante encore, l’observation du président kazakhstanais révèle que les grandes négociations relatives aux conflits mondiaux se déploient de plus en plus en marge des cadres onusiens. Cette marginalisation progressive de l’ONU dans la médiation des crises soulève des interrogations fondamentales quant à la pérennité du système multilatéral actuel.

Un appel urgent à la « retenue stratégique »

Face à cette situation délétère, Kassym-Jomart Tokaïev prône un leadership mondial redéfini autour de deux piliers cardinaux : la responsabilité et la retenue. Dans un monde où les conflits régionaux revêtent de plus en plus une dimension planétaire, cette « retenue stratégique » devient, selon lui, vitale pour prévenir l’escalade.

Le président kazakhstanais met en lumière une réalité troublante : nous traversons une période d’incertitude exacerbée où les actions menées dans une région peuvent engendrer des répercussions planétaires. Dans ce contexte d’interdépendance généralisée, seule une approche mesurée et pragmatique de la part des dirigeants politiques peut permettre d’atténuer les risques d’embrasement.

Le Moyen-Orient et l’Iran : un équilibre précaire

Concernant la poudrière du Moyen-Orient, Kassym-Jomart Tokaïev a adopté une approche particulièrement mesurée. Qualifiant la situation de « complexe », il a réaffirmé la solidarité du Kazakhstan avec les nations du Golfe tout en exhortant l’ensemble des parties à faire preuve de retenue pour éviter une escalade militaire.

S’agissant de l’Iran, le président kazakhstanais a remis les pendules à l’heure en rappelant que la question centrale demeure celle de la prolifération nucléaire. Selon lui, les efforts diplomatiques doivent se concentrer sur cet enjeu majeur plutôt que de se disperser sur des préoccupations économiques périphériques.

Cette position traduit une approche pragmatique qui reconnaît les enjeux économiques – notamment les perturbations des marchés mondiaux et des flux énergétiques – sans pour autant perdre de vue les priorités stratégiques fondamentales. Cette vision équilibrée fait écho aux relations diplomatiques que développe le Kazakhstan avec ses partenaires occidentaux.

L’émergence des puissances moyennes

Un aspect particulièrement saisissant du discours de Kassym-Jomart Tokaïev concerne l’influence croissante des « puissances moyennes » telles que le Kazakhstan et la Turquie dans l’échiquier international. Selon lui, ces États font souvent montre d’une responsabilité et d’un pragmatisme supérieurs à ceux des grandes puissances dans la gestion des défis internationaux complexes.

Cette observation n’est nullement fortuite. Elle témoigne d’une mutation géopolitique majeure où les États de taille intermédiaire peuvent endosser un rôle de facilitateur dans les dialogues internationaux et contribuer de manière constructive aux résolutions des crises régionales et globales.

Les perspectives de coopération renforcée entre le Kazakhstan et la Turquie illustrent cette tendance vers un engagement diplomatique plus diversifié et flexible, s’affranchissant des rigidités des blocs traditionnels.

Une diplomatie préventive à réinventer

Dans sa péroraison, le président kazakhstanais a insisté sur l’importance cruciale de la diplomatie préventive. Malgré des décennies de réflexions autour d’approches préventives, la mise en œuvre demeure limitée, les efforts internationaux se focalisant trop souvent sur des mesures réactives plutôt que proactives.

Kassym-Jomart Tokaïev a également soulevé la question de l’impact des technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle, sur les institutions internationales et les processus décisionnels. Cette dimension technologique, souvent négligée dans les analyses géopolitiques classiques, pourrait bien redéfinir les modalités de la gouvernance mondiale.

Le président kazakhstanais conclut en réitérant son soutien indéfectible à la diplomatie multilatérale, tout en précisant que son efficacité dépend impérativement d’une réforme substantielle et d’un engagement politique renouvelé. Un message limpide adressé à une communauté internationale qui semble parfois privilégier les effets d’annonce aux transformations en profondeur.

Les défis soulevés par Kassym-Jomart Tokaïev à Antalya reflètent une prise de conscience générale : l’heure n’est plus aux demi-mesures face aux mutations profondes de l’ordre international. Ces enjeux diplomatiques complexes nécessitent une approche renouvelée, à l’image des initiatives portées par les efforts du Kazakhstan en matière de médiation internationale.

Emma Ray