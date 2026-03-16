Municipales 2026 à Draguignan : Philippe Schreck (RN) largement en tête du premier tour, scelle une fusion avec la droite locale pour le second tour

Le premier tour des élections municipales à Draguignan a confirmé l’enracinement local du député du camp national Philippe Schreck. Avec près de 45 % des suffrages, l’élu du Rassemblement national s’est nettement imposé en tête du scrutin, distançant le maire sortant Richard Strambio, qui recueille environ 40 % des voix. La liste de gauche conduite par Christophe Terras, avec un peu plus de 8 %, n’a pas atteint le seuil nécessaire pour se maintenir au second tour.

Dans cette ville stratégique du Var, le résultat du premier tour a immédiatement ouvert une nouvelle phase politique faite de tractations et de recompositions. Et c’est du côté de Philippe Schreck que la dynamique semble la plus forte.

Fusion avec la droite locale

Dans l’entre deux tours, le député RN est parvenu à conclure un accord avec la liste divers droite menée par François Gibaud, qui avait obtenu près de 7 % des suffrages. Cette fusion renforce mécaniquement le socle électoral du candidat et consolide un bloc de droite désormais élargi à l’approche du second tour.

Face à cette configuration, la gauche locale a choisi de se retirer pour appeler à soutenir le maire sortant Richard Strambio. Un ralliement qui va de La France insoumise jusqu’à une partie de la droite traditionnelle et qui traduit surtout la volonté de constituer un front anti RN dans la cité varoise.

Avec une avance significative dès le premier tour et désormais le soutien d’une partie de la droite locale, Philippe Schreck aborde la dernière ligne droite en position particulièrement favorable. Avocat de formation et ancien bâtonnier de Draguignan, le député RN bénéficie d’une implantation solide et d’une dynamique électorale qui pourrait bien se traduire dimanche prochain par une alternance historique à la tête de la ville.

Il y a quelques semaines, au micro de Radouan Kourak, Philippe Schreck avait déjà affirmé sa volonté de tourner la page de la gestion municipale actuelle. À l’approche du second tour, l’objectif qu’il s’était fixé semble désormais plus proche que jamais de se concrétiser.