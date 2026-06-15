Liberté académique : la justice annule les poursuites contre Florence Bergeaud-Blackler

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a mis fin aux poursuites engagées contre Florence Bergeaud-Blackler. Jeudi 11 juin, les juges ont prononcé la nullité de la procédure visant l’anthropologue, poursuivie pour diffamation par une doctorante de l’université de Strasbourg.

Chargée de recherche au CNRS et présidente du Centre européen de recherche et d’information sur le frérisme (CERIF), Florence Bergeaud-Blackler s’est imposée comme l’une des principales spécialistes françaises des Frères musulmans et de leurs stratégies d’influence en Europe.

L’affaire trouve son origine dans un message publié sur le réseau social X en mars 2025. La chercheuse y dénonçait l’installation progressive d’une « idéologie frériste » au sein de certains espaces universitaires, après la diffusion par une doctorante d’un visuel appelant à « la libération de la Palestine de la mer au Jourdain ». Estimant que ces propos portaient atteinte à sa réputation et à son intégrité scientifique, la doctorante avait engagé des poursuites pour diffamation.

Mais le tribunal n’a pas suivi cette voie. Les juges ont considéré que la procédure ne respectait pas les exigences particulièrement strictes du droit de la presse et ont prononcé sa nullité. Pour les avocats de Florence Bergeaud-Blackler, cette décision marque un coup d’arrêt aux tentatives d’intimidation judiciaire visant des chercheurs travaillant sur des sujets sensibles.

Au-delà du cas personnel de l’anthropologue, cette affaire relance le débat sur la liberté académique et sur la capacité des chercheurs à aborder des sujets controversés sans craindre une judiciarisation systématique des désaccords intellectuels.

Emma Ray