Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
La nomination d’un nouveau Directeur général des Transports maritimes constitue une étape importante pour le secteur maritime libanais, un domaine qui joue un rôle central dans l’économie nationale, le commerce, le tourisme…
Deux Ligues des champions en deux saisons. Un statut de géant européen désormais incontestable. Pour beaucoup, la réussite du Paris Saint-Germain est avant tout celle des investissements qataris. Interrogé par le…
Sarah Knafo poursuit sa progression dans l’opinion. Dans le dernier baromètre Cluster17 publié pour Le Point en juin 2026, l’eurodéputée de Reconquête atteint la cinquième place des personnalités politiques préférées des Français…
Alors que la ville de Nice accueille le premier European Sports Concussion Conference (ESCC), chercheurs, médecins et acteurs du sport appellent à une révolution culturelle pour mieux protéger le cerveau des athlètes.…
Les déclarations de Jean-Luc Mélenchon ce jour ont le mérite de la clarté. Elles confirment l’existence d’une convergence politique entre La France insoumise et certains responsables martiniquais qui considèrent que l’avenir de…