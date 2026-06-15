Le Général de brigade Mazen Basbous nommé au poste stratégique de Directeur général des Transports maritimes

La nomination d’un nouveau Directeur général des Transports maritimes constitue une étape importante pour le secteur maritime libanais, un domaine qui joue un rôle central dans l’économie nationale, le commerce, le tourisme et les activités liées à la mer.

Alors que le Liban cherche à renforcer ses infrastructures maritimes et à consolider sa position de carrefour régional, un leadership efficace au sein de cette administration stratégique est essentiel. La nomination du Général de brigade Mazen Basbous marque ainsi le début d’un nouveau chapitre pour une institution chargée de superviser les ports, la navigation maritime, la gestion du domaine public maritime ainsi qu’un large éventail d’activités directement liées à la relation du Liban avec la mer.

À la suite du départ à la retraite de Abdel Hafiz Al-Qaisi, la Direction générale des Transports maritimes a fonctionné pendant une période sans directeur général permanent. La nomination du Général de brigade Basbous apporte un nouvel élan à l’une des administrations publiques les plus importantes du pays, dont les responsabilités dépassent largement le simple domaine du transport pour englober le développement économique, le tourisme, les sports nautiques, la gestion environnementale et la politique maritime nationale.

Une carrière militaire et maritime exemplaire

Diplômé de l’Académie militaire libanaise en 1995, le Général de brigade Basbous a rejoint la Marine libanaise, où il a construit une carrière remarquable consacrée aux affaires maritimes. Au fil des années, il a acquis une expertise approfondie dans les opérations navales, la gouvernance maritime et la planification stratégique.

L’un des moments les plus marquants de sa carrière a été sa participation aux efforts de délimitation des frontières maritimes du Liban. Il a joué un rôle clé dans les aspects techniques et opérationnels liés à la protection des droits maritimes du pays et s’est distingué par son engagement constant à défendre les intérêts souverains du Liban tout au long du processus.

Parmi les réalisations les plus importantes du Général de brigade Basbous figure la création des capacités hydrographiques au sein des Forces armées libanaises. L’hydrographie, science de la mesure et de la cartographie des mers, des zones côtières et des frontières maritimes, constitue un élément fondamental de la gouvernance maritime et de la sécurité de la navigation.

Avant cette initiative, le Liban ne disposait pas de capacité hydrographique nationale lui permettant de produire de manière autonome des données techniques maritimes. Grâce à son travail, le pays s’est doté d’une référence nationale fiable pour les relevés maritimes et les études liées aux frontières, réduisant ainsi sa dépendance à l’expertise étrangère et renforçant sa souveraineté technique dans les affaires maritimes.

Reconnu pour son professionnalisme, son intégrité et son dévouement au service public, le Général de brigade Basbous est considéré comme particulièrement qualifié pour diriger la Direction générale des Transports maritimes. Son alliance de discipline militaire, d’expertise technique et de vision stratégique lui permettra de relever les défis du secteur maritime libanais tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement.

Sa nomination intervient à un moment où le Liban cherche à moderniser ses ports, développer le tourisme maritime, améliorer la gestion du domaine public maritime et attirer davantage d’investissements dans l’économie bleue. Une gestion efficace de ces priorités sera déterminante pour soutenir les efforts de relance économique du pays.

Michel Taube