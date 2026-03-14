Des voix pour la paix, ensemble pour la stabilité : l’appel de Nidal Shoukeir et Gennaro Migliore du Comité international de lutte contre l’extrémisme et les discours de haine (ICCEHS)

Rome – Paris, 14 mars 2026

Après deux semaines de tensions croissantes au Moyen-Orient, la crise ne montre guère de signes d’apaisement. Face à cette période critique d’incertitude et d’inquiétude grandissante dans toute la région, le Comité international de lutte contre l’extrémisme et les discours de haine (ICCEHS), fidèle à sa mission de promouvoir une culture du dialogue, une communication responsable et la coexistence pacifique, annonce le lancement de son initiative « Voix pour la paix : Ensemble vers la stabilité dans la région ».

Cette initiative vise à mobiliser des voix responsables issues des sphères gouvernementales, politiques, intellectuelles, médiatiques et de la société civile afin de plaider pour la retenue, le dialogue et le rétablissement de la stabilité. Elle a pour objectif d’encourager un engagement constructif et un discours responsable qui privilégient la paix à la confrontation et la coopération à la division, tout en contrant les discours qui alimentent l’escalade et la polarisation.

Par cette initiative, l’ICCEHS cherche à transmettre trois messages clés aux acteurs régionaux et internationaux :

Nous exhortons les dirigeants internationaux et régionaux à prendre des mesures urgentes et responsables pour désamorcer les tensions et rétablir la stabilité dans la région.

Promouvoir une culture du dialogue, de la coexistence et d’une communication responsable comme piliers essentiels d’une paix durable.

Nous saluons les positions sages et responsables adoptées par les pays du Golfe pour éviter l’escalade et soutenons leurs efforts visant à préserver la stabilité régionale durant cette période difficile.

Cette initiative vise également à amplifier les appels au calme, à promouvoir des solutions diplomatiques et à renforcer les principes de respect mutuel et de coexistence entre les nations et les sociétés. L’ICCEHS salue vivement le rôle constructif joué par les pays du Golfe, dont l’engagement en faveur de la stabilité et de la modération constitue un pilier essentiel pour la sauvegarde de la sécurité régionale et la promotion de solutions pacifiques aux défis actuels.

En période de tensions, les voix les plus courageuses sont celles qui appellent à la sagesse, à la retenue et au dialogue. À travers l’initiative « Voix pour la paix », nous souhaitons mobiliser les dirigeants, les penseurs et les institutions de toute la région afin de faire passer un message clair et unifié : l’avenir de la région doit reposer sur la stabilité, la coopération et l’engagement pacifique, et non sur l’escalade.

Nous reconnaissons et soutenons également les efforts responsables déployés par les pays du Golfe pour promouvoir le calme et préserver la stabilité régionale durant cette crise. Leur engagement en faveur du dialogue et d’une diplomatie constructive témoigne du leadership nécessaire aujourd’hui pour éloigner la région de la confrontation et l’orienter vers un avenir de paix, de sécurité et de prospérité partagée.

LA responsabilité collective est décisive pour résoudre les tensions régionales : les défis auxquels la région est confrontée aujourd’hui exigent un engagement renouvelé en faveur du dialogue et de la coopération entre les nations et les sociétés. Un nouveau multilatéralisme fondé sur le respect du droit international est nécessaire. Des initiatives comme « Voix pour la paix » nous rappellent que la stabilité ne s’obtient pas par la confrontation, mais par un leadership responsable et la volonté collective de choisir la paix.

​Il est essentiel, en cette période critique, de soutenir les initiatives qui appellent à la désescalade et à la compréhension mutuelle. L’engagement constructif des acteurs régionaux, notamment des pays du Golfe qui continuent de plaider pour la stabilité et la modération, démontre que la diplomatie et la coopération demeurent la voie la plus sûre vers une paix durable.

Dans le cadre de l’ initiative « Voix pour la paix » , l’ICCEHS invite les gouvernements, les décideurs politiques, les intellectuels, les journalistes, les représentants de la société civile, les institutions universitaires et toutes les voix responsables de la région et de la communauté internationale à se joindre à cet effort collectif. À l’heure où les tensions risquent d’exacerber les divisions, il est non seulement nécessaire, mais aussi de notre responsabilité partagée, de plaider pour le dialogue, la modération et la coexistence. Ensemble, en choisissant des mots qui bâtissent des ponts plutôt que des murs, la communauté internationale peut contribuer à rétablir la stabilité et à ouvrir la voie à un avenir plus pacifique et coopératif pour la région.

Dr Nidal Shoukeir, directeur exécutif, et Gennaro Migliore, directeur du conseil consultatif du Comité international de lutte contre l’extrémisme et les discours de haine (ICCEHS)