Billets d’avion, frais bancaires, envois postaux… Quand un projet de loi sur la vie chère cache une proposition encore plus inutile. L’édito de Michel Taube

Nos chers parlementaires ultramarins pensent-ils à autre chose que la vie chère lorsqu’ils déposent des propositions de loi ? Ont-ils à l’esprit le pouvoir d’achat réel, le développement économique, la sécurité, la lutte contre le narcotrafic ou l’effondrement des structures familiales qui ravagent nos territoires ? Apparemment non.

Alors que le Parlement examine déjà un projet de loi sur la vie chère concocté par Manuel Valls, inspiré par la bande à Petitot, ce malfrat anti-Français qui avait mis le feu à la Martinique à l’automne 2024, voilà qu’une nouvelle proposition débarque. Venue elle de députés socialistes et gauchisants des Outre-mer : M. Philippe Naillet, M. Christian Baptiste, Mme Béatrice Bellay, M. Elie Califer, M. Jiovanny William Le texte prétend s’attaquer aux billets d’avion, aux frais bancaires et à une série de services essentiels, avec une vision bureaucratique et totalement déconnectée du fonctionnement d’une économie libérale. Une loi qui ne fera baisser en rien la vie chère, mais qui aura le mérite douteux de détourner l’attention du Parlement des urgences ultramarines et surtout des vraies solutions !

C’est d’autant plus rageant qu’il y a bien des prix exorbitants parfois, comme les billets d’avion pour cette fin d’année : les douze territoires ultra-marins sont des marchés captifs. Promouvoir la concurrence entre compagnies, faire baisser les taxes sur les billets permettrait peut-être de changer la donne, plus qu’une loi dirigiste.

La France dispose pourtant désormais d’une ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, femme de droite et de convictions, qu’on dit sceptique. Le Sénat, lui aussi de droite, a malgré tout voté le projet de loi gouvernemental inspiré du socialisme le plus archaïque. Anomalie parlementaire ! Qu’en sera-t-il de cette propositions sur les services ?

Heureusement, il existe encore quelques voix lucides, comme celle du député UDR Alexandre Allegret-Pilot. À peine revenu d’une mission sur les coraux en Martinique, il a tiré la sonnette d’alarme en commission des affaires économiques le 3 décembre au matin, dénonçant ces orientations idéologiques qui n’apporteront aucune solution durable.

Combien faudra-t-il de ces lanceurs d’alerte pour rappeler les faits, déconstruire les contrevérités qui déforment, depuis des décennies, la manière dont la nation appréhende les enjeux des Outre-mer ? Ces territoires n’ont pas besoin de lois gadgets, de commisération bureaucratique, mais d’une vision stratégique et cohérente du développement et de la croissance.

Il est plus que temps, comme l’avait proposé la sénatrice Micheline Jacques, présidente de la Délégation sénatoriale aux Outre-mer, d’adopter une grande loi d’adaptation du droit national et européen aux territoires ultra-marins. Une réforme qui permettrait enfin aux Outre-mer de devenir des pôles d’attractivité fiscale et économique, capables de retenir les investisseurs au lieu de les faire fuir.

Michel Taube