Tessa Schurink, fondatrice de TessXpress et HippoTess : « les saveurs de la Martinique enchantent vos déjeuners et fêtes de fin d’année ! »

Tessa Schurink, bonjour. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter aux lecteurs d’Opinion Internationale et Info Outre-mer ?

Tessa Schurink : Bonjour, je suis Tessa Schurink, d’origine hollandaise, installée en Martinique depuis presque trente ans. Je cuisine les produits de la Martinique et des Caraïbes, que je mélange avec des saveurs venues du monde entier. Par ailleurs, j’ai aussi la passion des chevaux et propose de l’equi-coaching.

TessXpress, c’est quoi exactement ? Je vois l’expression « lunch de luxe ». Dites-nous en plus pour nous mettre l’eau à la bouche ?

En France, le déjeuner est un moment important dans la vie professionnelle. Je me suis donc spécialisée dans les lunchs en entreprise. Je livre des déjeuners de luxe préparés à la carte, selon le budget et les souhaits des clients, sur commande.

Donnez-nous des exemples de saveurs que vous aimez proposer, surtout en cette fin d’année.

En fin d’année, on retrouve les pâtés salés : au porc, à la morue… Je les revisite avec une touche française, par exemple avec du confit de canard, du foie gras et des framboises. Je fais aussi des petits choux au foie gras avec des amandes grillées et des oignons confits flambés au rhum, un mélange entre les deux continents. Et puis des verrines à la banane plantain, avec un sous-sol de morue fait maison et des herbes fraîches. Voilà quelques idées festives.

Vous proposez aussi des prestations pour les repas de fin d’année, y compris pour les particuliers ?

Absolument. Je travaille aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. J’interviens pour les anniversaires, les baptêmes, les mariages. Je livre et j’accompagne tous types de demandes.

Votre site TessXpress.com propose également une expérience singulière : une rencontre équestre associée à un moment gourmand. Une belle idée de cadeaux d’entreprise pour les équipes ? De quoi s’agit-il ?

J’ai en effet deux casquettes : TessXpress et Hypotess. Mais pour la fin d’année, je propose un cadeau d’équipe un peu différent : une immersion dans un centre équestre du sud de la Martinique pour découvrir l’equicoaching.

C’est une interaction avec le cheval qui renforce la cohésion d’équipe, améliore les postures managériales et aide à révéler les talents du groupe. L’expérience est suivie soit d’un déjeuner de luxe TessXpress, soit d’un cocktail festif pour bien terminer l’année.

Dernière question : quel est le point commun entre la Hollande et la Martinique sur le plan gastronomique ?

Là vous me posez une colle !

C’est la mimolette. Sa couleur vient du rocou, une plante cultivée en Martinique.

C’est incroyable, je ne le savais pas. Mais permettez-moi à mon tour de vous en apprendre une : en Hollande, on ne connaît quasiment pas la mimolette. C’est un produit d’export, mes parents ne connaissaient pas ce fromage. C’est une belle découverte !

Propos recueillis par Michel Taube