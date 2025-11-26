Nous respectons votre vie privée

Opinion Outre-Mer
13H33 - mercredi 26 novembre 2025

Et l’égérie du Salon international de l’agriculture 2026 (21.02 – 01.03) sera… BIGUINE, cette belle Brahman de Martinique, élevée par André Prosper

 

Michel Taube
Directeur de la publication

La trahison Letchimy, par un enfant d’Aimé Césaire

Il existe mille façons de montrer du mépris en politique. Certaines sont discrètes, d’autres éclatent comme une gifle. Serge Letchimy vient d’établir un nouveau record : annoncer, à 7 000 kilomètres de…