Et l’égérie du Salon international de l’agriculture 2026 (21.02 – 01.03) sera… BIGUINE, cette belle Brahman de Martinique, élevée par André Prosper

Il existe mille façons de montrer du mépris en politique. Certaines sont discrètes, d’autres éclatent comme une gifle. Serge Letchimy vient d’établir un nouveau record : annoncer, à 7 000 kilomètres de…
Le procès de Serge Letchimy, Président de la Collectivité Territoriale de Martinique, de Didier Laguerre, Maire de Fort de France, de son 1er adjoint Yvon Pacquit, et de l’ancien Directeur Général des…
Télescopage des agendas ou triste tropique ? Le procès de Serge Letchimy, président de la Collectivité Territoriale de Martinique, et Didier Laguerre, Maire de Fort-de-France, s’ouvre cet après-midi devant la 32eme Chambre…
Opinion Internationale : Monsieur Justin Pamphile, bonjour. Vous êtes maire du Lorrain depuis 2008 et président de l’Association des maires de Martinique depuis 2020. Vous êtes à Paris pour le Congrès des…