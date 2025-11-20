La trahison Letchimy, par un enfant d’Aimé Césaire

Il existe mille façons de montrer du mépris en politique. Certaines sont discrètes, d’autres éclatent comme une gifle. Serge Letchimy vient d’établir un nouveau record : annoncer, à 7 000 kilomètres de la Martinique et devant un tribunal parisien où il comparaît avec le maire de Fort-de-France, qu’il n’ira pas au bout d’un mandat de 7 ans confié par ses électeurs. Voilà une forme d’irrespect rarement atteinte.

Les Martiniquais lui ont confié la plus haute responsabilité de la CTM jusqu’en 2028.

Entre deux questions du tribunal qui le met sur le grill comme en témoignent les comptes-rendus d’audience du chroniqueur judiciaire Loïc Morel, c’est donc au détour d’une audience, que les Martiniquais apprennent qu’il quittera la vie politique avant la fin. Pas chez lui. Pas devant eux. Pas devant ceux qui l’ont élu. Non : devant un juge.

Nous voilà face au cynisme politique dans ce qu’il a de plus cru : l’indifférence, l’oubli de ceux qui vous ont porté, l’idée que le mandat appartient à l’élu plus qu’au peuple.

Les Martiniquais sont choqués par la méthode Letchimy. Choqués, mais pas surpris. En quarante-huit heures, ils ont encaissé trois gifles.

La première : cette phrase hallucinante, « j’ai tout donné à la Martinique », alors qu’il aurait dû dire « je dois tout à la Martinique ».

La deuxième : l’annonce de son départ faite à 7 000 km, comme si informer ses électeurs passait après informer le tribunal.

La troisième : cette déclaration en début de procès selon laquelle ses mandats l’auraient « appauvri ». Gifle supplémentaire pour les Martiniquais, surtout les plus précaires, qui n’ont jamais eu ses salaires, ses indemnités, ses avantages, mais qui, eux, vivent avec dignité sans se plaindre.

En deux jours, Serge Letchimy a humilié ceux qui lui ont donné sa carrière.

La Martinique comprend qu’elle n’a jamais été au centre de ses priorités, seulement au centre de ses ambitions de pouvoir.

Un enfant de Césaire