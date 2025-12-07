Darmanin aux Antilles : quand donc la fermeté républicaine sera-t-elle au rendez-vous de la justice ? L’édito de Michel Taube

La venue de Gérald Darmanin aux Antilles n’a rien d’une simple étape dans une tournée ministérielle. Elle était attendue comme un électrochoc. Depuis deux ou trois ans, les territoires américains de la France subissent une lente dérive sécuritaire et judiciaire. Violences en série, règlements de comptes, narcotrafic tentaculaire, émeutes quasi insurrectionnelles menées par Petitot et Urprat, décisions incomprises qui libèrent des casseurs. À cela s’ajoute un sentiment général d’impunité qui mine la confiance dans l’État.

En Martinique par exemple, on pensait qu’après le départ de l’ancienne procureure de la République, ex-présidente du Syndicat de la magistrature, permettrait à la justice de retrouver le chemin de la fermeté. Deux jugements récents, l’un concernant le déboulonnage de statues de figures historiques de la Martinique, l’autre lié à l’invasion de la piste de l’aéroport Aimé Césaire en octobre 2024, ont ravivé les inquiétudes sur le laxisme de la justice. Comment parler d’ordre républicain lorsque les symboles de la République et un équipement stratégique comme un aéroport peuvent être attaqués sans réponse judiciaire proportionnée ?

Plus grave encore, des dizaines d’entreprises sinistrées lors des violences de Rodrigue Petitot et consorts attendent toujours que leurs plaintes soient instruites. Leurs magasins ont été pillés, incendiés, détruits. Un an plus tard, rien ou presque au niveau des condamnations pénales. L’économie locale paye un prix immense et aucune perspective de réparation ou de justice ne lui est offerte. Il ne peut y avoir de retour du régalien sans retour de l’autorité judiciaire.

Sur toutes les Antilles et la Guyane, la grande loi Retailleau de lutte contre le narcotrafic adoptée en mai dernier par le Parlement, et annoncé comme la bouée de sauvetage de notre pays contre ces mafias qui opèrent à partir de l’Amérique centrale et de l’Amérique latine, malgré les nombreux progrès techniques qu’elle apporte, ne prend pas la mesure de ce que 40% de la cocaïne et des drogues qui arrivent sur le sol hexagonal transitent par les Antilles et la Guyane. Là encore la justice n’a pas la doctrine de fermeté qu’exige cette guerre contre le narcotrafic.

C’est dans ce climat délétère que Gérald Darmanin arrive, non plus comme ministre de l’Intérieur mais comme garde des Sceaux. La question demeure donc entière. Quel est réellement son pouvoir ? Un ministre de la Justice fixe une politique pénale, renforce les moyens, inaugure des structures, envoie des circulaires. Il ne peut en revanche imposer une doctrine de fermeté aux magistrats, indépendants par nature et par principe.

Les Antilles attendent pourtant de la fermeté, de l’autorité.

La visite de Gérald Darmanin est donc plus qu’un symbole. Elle est un test. Le territoire ne réclame ni compassion ni discours, mais une justice efficace, rapide, cohérente, protectrice. Le garde des Sceaux pourra annoncer des postes supplémentaires, soutenir les forces de sécurité, réaffirmer la détermination de l’État face au narcotrafic. Mais tant que les décisions judiciaires ne seront pas alignées sur l’exigence républicaine de fermeté, rien ne changera vraiment. Les Oute-mer attendent un sursaut d’autorité. À la justice de le leur offrir.

Michel Taube