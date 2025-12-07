Les entrepreneurs et la liberté au pouvoir ! Je m’inscris au Live#1 Opinion Décideurs mercredi 10 décembre à 17h (Paris time) sur Zoom

Prenez position avec des décideurs engagés au cœur de l’actualité !

Au menu du Live#1 : les dernières News de l’actu / Non au mur d’un budget socialiste… / Menaces et solutions sur les Outre-mer / L’art et le luxe ne sont pas improductifs ! / La médecine libérale en danger / Journée de la laïcité / Il faut sauver l’esprit d’entreprise / Pourquoi lancer une revue politique aujourd’hui ? / Ça veut dire quoi être radicalement républicain ? / Nos coups de cœur et la Minute d’Humour.

Avec la participation (par ordre alphabétique) :

Alexandre Allégret-Pilot, député UDR, de retour d’une semaine de mission en Martinique

Sophie Bauer, président du SML (Syndicat des Médecins Libéraux)

Arnaud Benedetti, fondateur de la NRP (Nouvelle Revue Politique)

Louisy Berté, policier, secrétaire général adjoint d’Alliance en Martinique

David Charlet, président de l’ANACOFI

Omar Harfouch, homme d’affaires, pianiste-compositeur franco-libanais, pèlerin de la paix universelle.

Daniel Keller, directeur dans un groupe de protection sociale, président des Anciens Elèves de l’ENA en entreprise, ex-président de l’association des Anciens Elèves de l’ENA, Ancien membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)

Radouan Kourak entrepreneur, journaliste, co-fondateur du groupr InterVision

Sébastien Laye, entrepreneur franco-américain, auteur de « Des moutons menés par des ânes ? » (Valeur Ajoutée Éditions)

Régis Le Sommier, grand reporter et rédacteur en chef d’Omerta

Rudy Maréchaux, auteur de « Entreprendre en milieu contraint », multi-entrepreneur

Benoît Perrin, directeur de Contribuables associés

Philippe Rosenpick, avocat et collectionneur de street art

Patrick Pilcer, auteur de « Radicalement républicain » (éd. InterVision), Président de Pilcer & Associés, conseil et expert sur les marchés financiers

Michel Taube, fondateur d’Opinion Internationale.