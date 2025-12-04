Pour que vogue le Trois Mâts Toumelin, joyau de la Martinique !

Il y a des projets qui racontent une île mieux qu’un long discours. Le Toumelin est de ceux-là. Inscrit au Patrimoine National et unique Monument Historique des Outre-mer, ce trois-mâts goélette de 28 mètres repose aujourd’hui sur la terre ferme, en pleine rénovation, prêt à reprendre la mer, presque… pas encore tout à fait.

Depuis plusieurs années, l’association Martinique Voile d’Antan (MVA) s’attelle à lui rendre vie. Coque, gréement, pont, gouvernail, tout a été repris avec une précision de chirurgien et la passion des bâtisseurs d’autrefois. Une restauration lourde, exigeante, minutieuse, dont l’essentiel est désormais accompli.

Reste la dernière ligne droite : l’équipement moderne, la sécurité, l’électronique, les voiles, les systèmes d’énergie. Ce qui permettra au navire de devenir ce pour quoi il a été pensé : le Navire-École Ambassadeur de la Martinique.

Car Le Toumelin est avant tout un projet d’avenir. À bord, les jeunes de l’EFPMA embarqueront pour apprendre la navigation à voile, dans un monde maritime où la propulsion vélique redevient une réponse crédible à la transition écologique. Le navire servira aussi de plateforme pour la recherche en écologie marine, l’éducation des publics scolaires, l’accueil d’événements et la représentation du territoire dans la Caraïbe et en métropole.

C’est là que les mécènes martiniquais doivent entrer en scène.

Soutenir Le Toumelin, c’est investir dans un projet qui conjugue patrimoine, formation, innovation et rayonnement. C’est aussi bénéficier du dispositif de mécénat culturel — 60% de réduction d’impôt — tout en associant son entreprise à une aventure profondément éthique.

Un navire, dit-on, n’existe vraiment que lorsqu’il trouve son équipage. Le Toumelin est presque prêt. Il lui manque l’élan final. À nous de jouer.