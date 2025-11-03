À Tournemire, le bar « Chez Jean-Mi » ouvre ses portes : une belle histoire de village vivant.

Vendredi soir, Tournemire, l’un des plus beaux villages de France niché dans la vallée de la Doire au cœur du Cantal, a célébré la réouverture du bar “Chez Jean-Mi”, symbole fort de la vitalité des territoires ruraux.

Derrière ce projet, Jean-Michel Peyral, bien connu des habitants de Mauriac où il tenait un atelier et un magasin de photographie. Il a choisi de reprendre l’établissement familial de sa maman Monette qui a longtemps animé la vie du village. À ses côtés, son épouse et leurs deux enfants, présents pour cette soirée d’inauguration.

Autour de lui, de nombreux soutiens locaux : le président du Conseil départemental Bruno Faure, ami de longue date, la maire de Tournemire qui a accompagné la démarche avec enthousiasme ainsi que des représentants des institutions financières et consulaires mobilisés pour soutenir cette reprise.

Tournemire s’étend au creux de la vallée de la Doire, dans un paysage préservé au pied des monts du Cantal. Le village est dominé par le château d’Anjony, édifié vers 1430 par Astorg d’Anjony, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc. Depuis près de six siècles, la famille du marquis d’Anjonyen est restée propriétaire sans interruption. Pour cette inauguration, le marquis et la marquise d’Anjony étaient présents, témoignant de leur attachement au village et à ses lieux de convivialité. Cette présence illustre le lien étroit entre patrimoine vivant et vie locale à Tournemire.

La soirée s’est voulue conviviale et authentique, à l’image de l’esprit cantalien, avec notamment la participation de Jacques, éleveur de chèvres, qui avait apporté ses fromages pour régaler les invités.

Ce moment de partage illustre combien les cafés et bistrots de village restent des lieux essentiels de lien social et d’animation locale. “Chez Jean-Mi” a désormais pris vie et Tournemire retrouve ainsi un lieu de rencontre cher à ses habitants.

Thierry Gibert

Agé de 53 ans, Thierry Gibert vit à Aurillac dans le Cantal. Délégué Départemental de l’Éducation Nationale du Cantal, il est formateur « Valeurs de la République et Laïcité » en région Auvergne-Rhône-Alpes, responsable syndical départemental, président de l’association Union des famille laïques du pays d’Aurillac, fondateur du collectif citoyen En Avant Aurillac. Il s’exprime à titre personnel dans les colonnes d’Opinion Internationale.