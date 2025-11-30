Château de Salles (Vézac) : quand un joyau du Cantal se réinvente en destination premium pour dirigeants, équipes et voyageurs en quête d’exception

Sur les hauteurs de Vézac, un domaine chargé d’histoire retrouve son souffle et s’apprête à entrer dans la cour des destinations qui comptent. Sous l’impulsion d’un groupe d’investisseurs internationaux, le château de Salles renoue avec une ambition assumée : devenir un lieu d’inspiration pour les séminaires dirigeants, les retraites professionnelles, les stages sportifs et les séjours de ressourcement haut de gamme. Ce renouveau s’inscrit dans un décor unique, entre la vallée de la Jordanne, les monts du Cantal et les prairies qui façonnent l’identité du territoire.

Un cadre rare : isolement, grandeur et accessibilité directe

Le charme du site tient autant à la noblesse de son architecture qu’à son emplacement remarquable. À moins de dix minutes d’Aurillac, le domaine offre ce paradoxe devenu rare : un sentiment d’isolement, presque de retraite hors du temps, mais toujours relié au monde grâce à la proximité de l’aéroport et la présence d’un héliport privé. Cette accessibilité, alliée à la grandeur du paysage, en fait un cadre naturel pour les dirigeants souhaitant prendre du recul, aligner leurs équipes ou imaginer les orientations stratégiques de demain.

Un programme de transformation porté par Azalea Luxury

Pour porter cette nouvelle ère, Azalea Luxury – groupe mêlant cultures suisse, allemande, autrichienne et japonaise – a engagé un vaste programme de transformation. Les chambres seront rénovées en début d’année 2026, les espaces de réception repensés pour accueillir intelligemment le travail collaboratif, le spa réinventé, agrandi pour créer un lieu de récupération sportive et de bien-être global, et la piscine réhabilitée pour répondre aux nouvelles attentes en matière de détente et d’expérience sensorielle. Le projet ne cherche pas l’esbroufe mais l’excellence mesurée : une montée en gamme authentique, ancrée dans le réel et dans le caractère du lieu.

Un lieu polyvalent : dirigeants, équipes sportives, télétravailleurs, voyageurs

Cette évolution donne au domaine une polyvalence rare. Les séminaires dirigeants y trouveront un espace propice à la concentration et à la créativité, avec une atmosphère qui favorise la prise de hauteur. Les retraites professionnelles et les séjours de télétravail premium profiteront du calme naturel du parc et des salons historiques baignés de lumière. Les équipes sportives apprécieront la proximité immédiate du golf de Vézac et l’accès futur à des installations dédiées à la préparation, à la récupération musculaire et à la cohérence mentale. Quant aux retraites bien-être, elles bénéficieront de la puissance du cadre cantalien, idéal pour le yoga, la méditation et les pratiques de ressourcement.

Laurence Taillade, l’impulsion et l’âme du renouveau

Au cœur de cette renaissance, une figure donne son impulsion. Laurence Taillade, cantalienne d’origine, incarne la direction du domaine depuis 2025. Sa connaissance intime du territoire et sa vision internationale permettent de concilier développement économique, attractivité touristique et fidélité à l’identité locale. Sous son impulsion, la Roseraie réouvrira ses portes pour les brunchs dès le 7 décembre, renouant avec une tradition qui faisait du château un rendez-vous apprécié des habitants comme des visiteurs. Elle prépare également un moment fort : un réveillon du 31 décembre pensé comme une véritable expérience immersive, combinant gastronomie, ambiance élégante et possibilité de séjourner sur place pour vivre la transition vers la nouvelle année dans un cadre unique, hors du temps.

Une vision qui dépasse l’hôtellerie : ancrage territorial et dynamisme social

La direction qu’elle impulse dépasse le simple cadre hôtelier. Elle vise à faire du château un moteur pour la vie locale et un point d’ancrage stratégique pour les visiteurs venus de loin. Entreprises cantaliennes, acteurs touristiques, jeunes talents et anciens salariés sont associés à cette dynamique qui redonne au domaine une place centrale, à la fois économique, culturelle et sociale.

Un lieu d’inspiration, d’énergie et de respiration

En retrouvant son âme, le château de Salles s’impose comme une nouvelle destination pour celles et ceux qui cherchent un lieu capable d’inspirer autant que d’accueillir. Un lieu où l’on vient travailler, se ressourcer, se préparer, célébrer ou simplement respirer. Un lieu où chaque séjour devient une expérience singulière.

Un lieu, enfin, qui offre aux dirigeants un cadre à la hauteur de leurs ambitions.

Michel Taube