Houda Benabdelkader, nouvelle directrice par intérim pour piloter le Centre hospitalier d’Aurillac et ses structures associées

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a nommé Houda Benabdelkader directrice par intérim du Centre hospitalier Henri-Mondor d’Aurillac (CHHMA) à compter du 1ᵉʳ septembre 2025, afin d’assurer une transition face à la démission de Christine Wilhelm.

Outre le CH d’Aurillac, elle supervisera la direction commune des hôpitaux de Mauriac et Chaudes-Aigues ainsi que de l’EHPAD de Chaudes-Aigues.

Nomination “sur proposition du CHU de Clermont-Ferrand”, madame Benabdelkader quitte ainsi le poste de directrice adjointe du site Estaing pour relever ce défi.

La mission est claire : garantir la continuité du pilotage, stabiliser la gouvernance locale dans un contexte budgétaire et des conditions de travail dégradés.

Aussi, quatre structures à superviser dans un département déjà fragilisé, voilà un “intérim” qui dépasse la simple gestion transitoire et pourrait bien être un test stratégique pour le modèle de gouvernance hospitalière de proximité.

Le Centre Hospitalier Henri-Mondor d’Aurillac est le premier employeur du Cantal avec 1800 salariés.

Thierry Gibert