Tourisme 2030 : cap sur une France plus attractive, durable et inclusive, et priorité aux Outre-mer. L’édito de Michel Taube

Réuni le 24 juillet 2025 à Angers, le Comité Interministériel du Tourisme a présenté une stratégie ambitieuse pour renforcer le poids du secteur dans l’économie française. Alors que le tourisme représente 8 % du PIB, 2 millions d’emplois et un excédent commercial de 15,8 milliards d’euros, le gouvernement vise une montée en gamme afin d’atteindre 100 milliards d’euros de recettes internationales d’ici 2030. Ce plan s’articule autour de cinq axes stratégiques.

1.⁠ ⁠Moderniser la gouvernance du tourisme

Le gouvernement entend renforcer les outils publics du secteur, notamment en réformant Atout France, opérateur national chargé de la promotion et de l’observation touristique. Une nouvelle direction générale est nommée, avec à sa tête Monsieur Adam Oubuih à partir du 1er septembre, pour piloter une feuille de route axée sur la durabilité, la modernisation des données, la gouvernance et le financement. Une API nationale pour les meublés touristiques sera également lancée afin d’aider les communes à mieux réguler l’offre locative et préserver le logement permanent.

2.⁠ ⁠Accroître l’attractivité de la destination France

S’appuyant sur le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une campagne internationale baptisée « Jouez les prolongations » est lancée pour promouvoir la France. Une feuille de route spécifique est dédiée au tourisme sportif, en lien avec les JOP d’hiver 2030. Le tourisme d’affaires bénéficie d’un nouveau contrat de filière pour capitaliser sur l’expertise française. Par ailleurs, des mesures sont prises pour reconquérir les clientèles asiatiques, notamment par la simplification des visas pour les groupes chinois.

3.⁠ ⁠Stimuler les investissements et lever les freins à la croissance

Un volet important concerne l’attractivité des métiers du tourisme, avec une nouvelle édition de la Semaine des métiers du tourisme et un plan « saisonniers » renforcé, en particulier sur les enjeux de logement. Les démarches d’embauche seront simplifiées. Un “paquet législatif” vise à moderniser le droit du tourisme. En parallèle, une conférence nationale sur le financement du secteur est prévue. De nouveaux prêts, portés par Bpifrance et la Banque des Territoires, soutiendront la transformation des infrastructures touristiques.

4.⁠ ⁠Accompagner les transitions environnementale, sociale et numérique

Le gouvernement fixe l’objectif de faire de la France la première destination touristique durable au monde. Une stratégie de décarbonation fondée sur l’empreinte carbone du secteur sera déployée. En matière d’inclusion, une étude nationale portera sur le tourisme solidaire. Un programme d’accessibilité des territoires, appuyé par l’ANCV et le CEREMA, accompagnera des collectivités pilotes. Enfin, une nouvelle promotion du programme France Tourisme Tech sera annoncée pour soutenir l’innovation.

5.⁠ ⁠Diversifier l’offre touristique

Le CIT prévoit de structurer des filières à fort potentiel comme l’œnotourisme, l’agritourisme ou le tourisme de savoir-faire. Une mission parlementaire est lancée sur l’agritourisme, tandis qu’une feuille de route nationale accompagnera les entreprises souhaitant accueillir du public.

Le CIT s’est aussi traduit par la signature du contrat de filière « Tourisme d’affaires et événementiel », fruit de dix-huit mois de travail collectif entre l’État, les collectivités territoriales et les professionnels de la filière (UNIMEV, France urbaine, Régions de France et France Congrès et Evénements). L’événementiel professionnel est pleinement reconnu comme levier stratégique d’attractivité et de rayonnement de la France.

Les Outre-mer, priorité touristique de la France

Le gouvernement souhaite intégrer pleinement l’Outre-mer à cette stratégie, en valorisant son potentiel naturel, culturel et géopolitique. Un plan spécifique est également mis en place à Mayotte, pour faire du tourisme un levier de reconstruction post-cyclones.

Les professionnels ultra-marins du tourisme se félicitent de plusieurs annonces concrètes du CIT, notamment la mise en place de solutions de prêt à long terme qui permettront sur 25 ans de financer la montée en gamme de l’offre touristique et notamment hôtelière. En Martinique par exemple, comme nous l’expliquait Patrice Fabre, dirigeant du groupe Karibea Hôtels & Résidences, le pari de la qualité est une priorité des acteurs du tourisme. Le souci des professionnels du tourisme est désormais d’être pleinement associés à toutes les réunions préparatoires à la mise en place effective de ces financements.

Enfin, que ce soit dans les Outre-mer ou partout en France, l’amélioration de l’outil chiffres, statistique et prévisions est indispensable pour les professionnels. A l’ère de l’IA, il doit être possible de doter ces derniers d’informations fiables et presque en temps réel. Par exemple, Atout France dispose d’un outil branché sur les GDS, « Forward Keys », qui tient compte des ventes de billets d’avion. Pourquoi les professionnels n’y auraient-ils pas un accès direct ?

L’information, c’est le pouvoir d’agir ! Si la France veut atteindre ses 100 milliards d’€ de chiffre d’affaires, ces pistes donnent de quoi agir à l’Etat, en pleine concertation avec les acteurs du tourisme.

Michel Taube