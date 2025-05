À Gleizé dans le Beaujolais, la solidarité se vit aussi à petits prix : la Braderie d’Oasis d’Amour fait battre le cœur de la générosité

Gleizé (Rhône) — Préparer son été tout en soutenant une cause essentielle ? C’est le pari réussi de l’association Oasis d’Amour, qui organise une Braderie Solidaire les 19, 20 et 22 mai 2025, de 9h30 à 17h, au 1377 rue de Tarare, 69400 Gleizé. Une braderie pas comme les autres, que j’ai eu l’occasion de visiter et qui m’a profondément marqué.

Un événement chaleureux et engagé

Dès mon arrivée, j’ai été frappé par l’ambiance à la fois festive et bienveillante qui régnait sur place. Des stands colorés, des bénévoles souriants, une foule venue en famille ou entre amis pour faire de bonnes affaires… Mais surtout, une énergie collective tournée vers l’entraide.

On y trouve de tout : des accessoires de plage, du matériel de jardinage, des jouets, des vêtements, des objets de bricolage, des valises, et même du mobilier d’été. Les prix sont dérisoires, mais la valeur humaine est immense. Chaque euro dépensé alimente les projets de l’association : un acte d’achat devient un acte de solidarité.

Des combats concrets portés par Oasis d’Amour

Créée il y a plus de 20 ans, l’association ne se contente pas d’aider ponctuellement : elle agit sur le terrain, jour après jour. Elle mène une lutte exemplaire contre la précarité alimentaire à travers ses épiceries sociales et solidaires, offrant nourriture et accompagnement aux plus démunis.

Elle œuvre aussi à l’international, en soutenant des orphelinats en Haïti, en Côte d’Ivoire et au Myanmar, permettant à des centaines d’enfants d’échapper à la rue et de retrouver un cadre protecteur.

Enfin, elle agit en faveur de l’inclusion des jeunes handicapés, notamment autistes, trop souvent laissés pour compte. Ce sont des engagements concrets, visibles, portés par des bénévoles dévoués.

Mon ressenti personnel

En parcourant les stands, en discutant avec les bénévoles et les visiteurs, j’ai ressenti une vraie chaleur humaine, une forme de fraternité sincère. Cette braderie est bien plus qu’un marché solidaire : c’est un espace d’échange, d’espoir, de reconstruction.

J’ai été touché par l’investissement de chacun. Ici, personne ne vient seulement « faire une affaire ». On vient participer à quelque chose de plus grand que soi. Une dame me confiait : « Je viens chaque année, pas seulement pour acheter, mais pour soutenir cette belle cause. » Ces mots résonnent encore en moi.

Une braderie qui fait du bien, au cœur comme au porte-monnaie

La Braderie d’Oasis d’Amour est une réussite à tous les niveaux : utile, joyeuse, humaine. Elle mérite d’être connue, visitée, partagée. Car derrière chaque objet vendu, il y a une main tendue, une vie changée, une solidarité en action.

Infos pratiques : Dates : 19, 20 et 22 mai 2025 Horaires : 9h30 – 17h Lieu : 1377 rue de Tarare, 69400 Gleizé Organisé par : Oasis d’Amour Site : www.oasis-damour.com

Sofiane Dahmani