L’esprit Creuse à la reconquête des déserts français.

Face aux tendances profondes au dépeuplement , certains territoires ruraux ont pris des mesures proactives pour inverser la donne. Le département de la Creuse, en région Nouvelle-Aquitaine, est un exemple de résilience et d’innovation en matière de revitalisation rurale. Confronté à un exode constant de sa population depuis plusieurs décennies, ce département a lancé un programme ambitieux : « L’esprit Creuse », destiné à attirer de nouveaux habitants, notamment des jeunes familles et des entrepreneurs. Ce programme vise à valoriser les atouts du territoire tout en proposant des aides concrètes à l’installation et à la création d’entreprises.

Initié en 2022, « L’esprit Creuse » est un programme complet qui s’appuie sur trois axes majeurs : l’incitation à l’installation de nouveaux habitants, le soutien à l’entrepreneuriat local, et l’attractivité du territoire sur des métiers stratégiques, tel que les professionnels de santé, y compris pour le monde agricole. En misant sur un cadre de vie exceptionnel, à la fois naturel et tranquille, la Creuse veut convaincre les citadins en quête de changement de venir s’installer dans ce territoire historiquement perçu comme isolé.

L’Esprit Creuse symbolise un territoire qui souhaite rassembler autour de valeurs communes telles que la solidarité, l’authenticité, la convivialité et l’hospitalité.

Cette marque est le résultat d’une initiative collective des acteurs publics et privés de la Creuse, réunissant l’État, le Conseil départemental, les Communautés d’agglomération et de communes, les municipalités, les Chambres consulaires (CCI, CMA, Chambre d’Agriculture), ainsi que des particuliers, associations et entreprises. Leur ambition est de promouvoir la diversité des atouts de leur territoire.

Cette démarche de marketing territorial a été financée par l’État et le Conseil départemental dans le cadre du Plan Particulier pour la Creuse (PPC).

Parallèlement, la région met l’accent sur le soutien aux entrepreneurs en offrant des aides à l’installation pour les petites entreprises et les commerces locaux. Ces aides sont également orientées vers les secteurs d’avenir tels que les énergies renouvelables, l’artisanat local, et l’agriculture biologique. La Creuse souhaite se positionner comme un territoire où il est possible de mener une vie professionnelle épanouie tout en profitant des avantages de la ruralité.

Un cadre de vie attractif pour les familles et les entrepreneurs

L’une des forces du programme « L’esprit Creuse » réside dans sa capacité à répondre aux aspirations nouvelles des Français, en quête de qualité de vie et de proximité avec la nature. Les confinements liés à la pandémie de Covid-19 ont renforcé cette tendance, amenant de nombreux citadins à reconsidérer leur mode de vie. Beaucoup rêvent aujourd’hui d’un retour à la nature, loin des métropoles surpeuplées, et de vivre dans un cadre plus serein tout en conservant une activité professionnelle dynamique.

La Creuse, avec son coût de la vie faible et son cadre naturel exceptionnel, semble répondre à ces aspirations. Le département a mis en avant ses avantages environnementaux, mais aussi culturels, avec un patrimoine riche (comme la tapisserie d’Aubusson) et un dynamisme associatif important. Ces arguments sont mis en avant pour séduire les familles qui cherchent un équilibre entre vie professionnelle et qualité de vie.

Le programme « L’esprit Creuse » s’inscrit également dans une campagne de communication soigneusement orchestrée pour changer l’image de ce territoire longtemps perçu comme isolé et dépeuplé. Le département a compris l’importance de véhiculer une nouvelle identité, à travers des campagnes publicitaires ciblées, des actions de relations publiques, et une présence active sur les réseaux sociaux. Il ne s’agit plus seulement d’attirer les citadins avec des aides financières, mais aussi de les séduire en valorisant les qualités de vie, les opportunités professionnelles, et la richesse culturelle du territoire. En renforçant son attractivité et en modernisant son image, la Creuse ambitionne de s’imposer comme une destination de choix pour une nouvelle génération de Français en quête de sens et d’équilibre entre vie personnelle et professionnelle.

La qualité de l’air, la proximité de la nature, l’espace pour s’épanouir sont autant d’éléments qui ont permis à ce programme de trouver un écho favorable chez les familles, mais aussi chez les travailleurs indépendants et les freelances qui, grâce au télétravail, ne sont plus contraints de vivre dans les grandes agglomérations. Le développement d’espaces de coworking dans certaines communes participe à rendre ce territoire attractif pour les travailleurs numériques.

L’importance de l’infrastructure : transports et services publics

Si le programme « L’esprit Creuse » a rencontré un certain succès, il n’en demeure pas moins que des obstacles structurels subsistent pour de nombreuses zones rurales. Les campagnes françaises souffrent encore d’un manque criant d’infrastructures, que ce soit en matière de transports, d’accès à l’éducation ou de services publics. La fermeture des gares dans certaines communes, la réduction des lignes de bus, et la difficulté d’accès aux soins médicaux sont autant de freins à l’installation durable des familles dans les zones rurales.

Les services publics jouent un rôle clé dans l’attractivité des territoires. Les parents ne se sentent pas rassurés à l’idée d’installer leurs enfants dans une région où l’accès aux écoles et aux hôpitaux est limité. La présence de services de santé de proximité, d’écoles bien équipées et de transports en commun fiables est donc essentielle pour convaincre les nouveaux habitants de s’installer durablement dans les campagnes.

La Creuse, consciente de ces enjeux, a investi dans le maintien et le développement de ces infrastructures. De nouveaux partenariats entre collectivités locales et entreprises privées ont vu le jour pour assurer la pérennité des services médicaux et éducatifs. Toutefois, l’ampleur des défis reste considérable, et ces investissements doivent être étendus à l’ensemble des territoires ruraux français pour garantir leur attractivité.

La revitalisation rurale : un enjeu national

L’initiative creusoise n’est pas isolée. D’autres départements français ont également pris des mesures pour lutter contre le dépeuplement. Le Lot, par exemple, avec son programme « Oh my Lot ! », ou encore l’Ardèche, qui a développé des politiques similaires, montrent que les territoires ruraux peuvent redevenir attractifs. Ces initiatives soulignent l’importance d’une approche coordonnée et intégrée pour réussir à revitaliser durablement les zones rurales.

Cependant, ces succès locaux doivent être soutenus par des politiques nationales ambitieuses. Le gouvernement doit jouer un rôle moteur en soutenant les collectivités locales dans leurs efforts pour attirer de nouveaux habitants. Cela passe par des incitations fiscales, des aides au logement, et surtout un soutien massif à l’innovation technologique dans les territoires ruraux. La généralisation de la fibre optique, la création de hubs économiques locaux, et l’amélioration des infrastructures de transport et de services publics sont des conditions essentielles à cette revitalisation.

Il est temps d’agir. Le dépeuplement des campagnes ne doit pas être perçu comme une fatalité. Il est le reflet d’un manque de vision, d’un désintérêt flagrant pour nos territoires et d’un aveuglement des élites face à la réalité de la vie rurale. Nous avons besoin d’une mobilisation générale pour redynamiser nos campagnes, une prise de conscience collective qui permette de réconcilier la France des villes et celle des champs.

La Creuse nous montre qu’il est possible de renverser la tendance. Mais pour que de tels exemples se multiplient, nous devons sortir de notre confort et redonner aux territoires ruraux la place qui leur revient. La France est belle, diversifiée, et elle mérite d’être habitée. La France rurale doit retrouver sa voix, et nous, citoyens, élus, et acteurs économiques, avons la responsabilité de lui redonner vie. L’avenir de nos campagnes n’est pas une question de nostalgie, mais un impératif stratégique pour l’avenir de notre nation. Il est temps d’agir, avant qu’il ne soit trop tard.

Sofiane Dahmani