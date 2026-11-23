Entre le congrès de l’ACCD’OM si qui vient de se tenir à Montpellier et la Journée des Outre-mer du Congrès des maires de France qui se tient, comme chaque année à Issy-les-Moulineaux (92), la déléguée générale de l’ACCDOM décrypte un renouvellement municipal contrasté selon les territoires, un climat budgétaire très tendu et une présidentielle qui inquiète déjà les élus ultramarins.

Opinion Internationale : bonjour, merci d’avoir accepté de répondre à Opinion Internationale et à notre rubrique Opinion Outre-mer. Première question : la France est de loin le pays des villes et des villages, avec quelque 35 500 communes. Cette réalité de la France des communes vaut-elle aussi pour les Outre-mer ?

Laetitia Malet : Oui, tout à fait. Nous avons 212 communes dans les 11 territoires des Outre-mer. Le chiffre paraît faible, mais nous connaissons les mêmes réalités de proximité, souvent exacerbées. La commune est le premier échelon, le plus proche de la population.

Comme partout en France, des élections municipales ont eu lieu en mars dernier. Le visage des communes et de leurs maires a-t-il changé ? Quelle est la nouvelle sociologie politique et démographique des maires de ces 212 communes ?

Il est difficile d’en tirer une généralité mais une chose est sûre : de nouveaux maires, de nouveaux conseillers municipaux ont été élus, même si une continuité s’observe dans la gouvernance des communes ultra-marines. Ces nouveaux élus, il faut les accompagner, les former, les mettre au niveau, pour qu’ils gèrent leur commune au mieux pour la population.

À Mayotte, par exemple, trois maires seulement sur dix-sept ont été renouvelés : tous les autres sont nouveaux. En Guyane, à l’inverse, on compte beaucoup plus de maires ayant renouvelé leur mandat que de nouveaux maires. Aux Antilles comme à La Réunion, je parlerais d’un 50/50 entre les nouveaux maires et ceux qui ont été réélus. Enfin, en Polynésie française, où l’on attendait très peu de changements, beaucoup de nouveaux maires ont été élus.

Les communes connaissent de grandes difficultés budgétaires et sont dans un bras de fer quasi permanent avec les gouvernements qui se succèdent. En quelques mots, quel est le degré d’inquiétude et d’attente des maires des Outre-mer à l’approche de la prochaine loi de finances 2027 ?

Les élus d’Outre-mer sont inquiets, tout autant que ceux de l’Hexagone, et peut-être un peu plus, parce que nous partons déjà avec des écarts d’infrastructures et de financement qui pénalisent terriblement nos territoires. L’inquiétude est donc plus grande encore : comment allons-nous réussir à rattraper nos retards ? Nous avons besoin d’un apport massif de l’Etat aux communes des territoires d’outre-mer. Cela n’arrivera pas, malheureusement, je le crains.

Malgré cet état d’inquiétude, il faut reconnaître aux élus ultramarins, et aux Ultramarins en général, leur capacité de résilience et d’innovation, leur aptitude à trouver des solutions là où personne n’en voyait. Nos maires savent le faire, ils le font beaucoup, ils le prouvent tous les jours. Malgré l’inquiétude, on voit donc beaucoup d’espoir et des solutions qui se multiplient dans les territoires. C’est précisément ce qu’a apporté notre congrès de Montpellier : présenter des solutions qui existent dans un territoire pour les dupliquer et les adapter à l’ensemble des Outre-mer.

Justement quel est le bilan de ce congrès de Montpellier, et combien de maires étaient présents ?

Mirhane Ousseni, maire de Bouéni à Mayotte, a été élu à l’unanimité pour succéder à Joseph Kaiha, maire de Ua Pou en Polynésie. Nous avions environ 300 participants, dont une centaine de maires, mais aussi beaucoup d’élus des conseils municipaux et quelques techniciens, les élus viennent souvent avec leurs techniciens, tant il est important de former et d’informer à la fois les élus et les techniciens. Le bilan est très positif.

Le mot du congrès a été l’équité. Traiter de la même manière des problèmes différents, c’est perpétuer les difficultés. Aujourd’hui, ce dont nous avons besoin en Outre-mer, c’est non seulement de liberté, d’égalité, de fraternité, mais aussi d’équité, pour que nos territoires puissent accompagner leur population aussi efficacement que le font les communes de l’Hexagone.

Nous avons aussi consacré des séquences importantes à la gestion de crise, à la prise en charge des jeunes Ultramarins qui partent en mobilité vers l’Hexagone, aux financements, à la LBU. Et l’on voit que certains territoires proposent des solutions innovantes et inédites, qui donnent des idées aux autres pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.

Auriez-vous des exemples d’initiatives fécondes à nous donner ?

Bien sûr. Sur la résorption de l’habitat insalubre, par exemple, avec la communauté d’agglomération du centre littoral, en Guyane, qui a mis en place le plan de résorption de l’habitat insalubre, le deuxième plan de ce type en France, le plus efficace d’ailleurs. Des maires de Mayotte veulent s’en inspirer pour résorber leurs bangas.

Sur la jeunesse, des associations sont venues présenter les initiatives qu’elles mettent à disposition des étudiants ultramarins partant en mobilité. Elles venaient dire aux communes, aux élus : « Nous avons aussi besoin de votre soutien, nous avons aussi besoin de vous. » Ainsi, la commune de Saint-Pierre, à La Réunion, accompagne ses étudiants et les sensibilise avant le bac, avant leur départ vers l’Hexagone, pour qu’ils soient le mieux accompagnés possible à leur arrivée. Ce sont des solutions que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, si éloignées, ont envie de dupliquer pour leurs étudiants.

Enfin, sur les financements, l’ACCD’OM vient de mettre à disposition des élus un nouvel outil : la boussole des financements Outre-mer. Elle regroupe, sur une page gratuite et accessible à tous l’ensemble des dispositifs mobilisables pour financer les projets des collectivités, classés par territoire et par thématique, avec un recensement de tous les appels à projets susceptibles d’aider à soutenir les entreprises, les associations et les habitants de leur territoire. Nous mettons cet outil à disposition des collectivités pour faciliter la prise en main des projets : trouver de l’ingénierie, trouver des financements.

Les maires des Outre-mer sont-ils inquiets devant la perspective de l’élection présidentielle d’avril prochain ? Dans vos territoires, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont fortement progressé lors des dernières élections présidentielles et législatives. Comptant très peu d’élus locaux, ils ont le vent en poupe, malgré la poussée récente de David Lisnard, par ailleurs candidat à sa réélection à la tête de l’AMF. En avez-vous parlé à Montpellier ?

Les maires d’Outre-mer sont des gens comme vous et moi : tout le monde y pense, tout le monde en parle, et tout le monde est inquiet, forcément. Il faut savoir qu’au sein de l’association, nous avons une vision apolitique. L’objectif n’est pas de favoriser un camp plutôt qu’un autre. Tous les partis politiques sont représentés dans l’association.

Ceci dit, oui, je peux vous le dire : les maires sont inquiets. La vraie question est de savoir lequel des candidats à la présidentielle sera en mesure de comprendre réellement nos réalités et de proposer des adaptations efficaces et équitables.

Or nous avons aujourd’hui des politiques publiques décidées par des hauts fonctionnaires qui ont eu en tout et pour tout une heure de cours sur les territoires ultramarins pendant leurs hautes études, alors que nos spécificités méritent d’être mises en avant. Nous militons donc pour une véritable formation aux réalités de chaque territoire ultramarin des hauts fonctionnaires, de tous ceux qui décideront demain de nos politiques publiques. Nous proposons d’ailleurs à l’État et aux institutions qui forment nos fonctionnaires des fascicules pour chaque territoire, qui reprennent la géographie, l’histoire, la culture, les problématiques financières et économiques, et tout ce qui est nécessaire à la fabrique de nos politiques publiques.

Ne faudrait-il pas tout simplement que des hauts fonctionnaires ultramarins travaillent sur toutes les lois et tous les projets concernant les Outre-mer ? Est-ce une idée absurde ?

Ce n’est pas du tout une idée absurde, et je pense que nous avons de plus en plus d’Ultramarins qui ont fait ces grandes écoles et intègrent les institutions nationales. Mais dans l’océan de hauts fonctionnaires, ce n’est malheureusement pas suffisant. Il faut que chaque fonctionnaire, chaque haut fonctionnaire connaisse nos réalités pour proposer des politiques publiques adaptées.

Propos recueillis par Michel Taube