Il faut le dire sans détour : la présidentielle de 2027 est en train de se jouer et ceux qui en détiennent la clé ne le savent peut-être pas. Car pendant que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon mènent la course en tête dans les sondages, il existe en France un corps électoral de près de 500 000 élus qui, lui, ne votera peut-être pas comme la majorité du pays. Et ce corps, ce sont les maires.

Regardons les chiffres en face, car ils sont éloquents. La France compte 34 875 communes et 508 124 conseillers municipaux, selon l’INSEE au 1er jan vier 2026. Dans cet océan, les deux partis qui prétendent gouverner la France de demain pèsent une plume. Le Rassemblement national et ses alliés dirigent une soixantaine de mairies (62 à 74 selon le périmètre que l’on retient) et revendiquent un peu plus de 3 000 conseillers municipaux. La France insoumise, elle, n’a conquis qu’une poignée de villes : Roubaix, Saint-Denis, Vénissieux, Creil, Le Tampon, La Courneuve, Saint-Fons. Elle compte ses conseillers municipaux en quelques petites centaines (le ministère de l’Intérieur n’en recense que 593 sous sa seule étiquette).

Deux forces nationales leaders, deux machines à faire l’élection présidentielle, et une présence locale qui tient dans un mouchoir de poche.

Il y a bien deux France : celle de la présidentielle et de l’Assemblée nationale d’un côté. Et la France des communes et du Sénat de l’autre. Cette France des territoires est celle des maires divers droite, des maires socialistes, des Écologistes, du centre, de quelques macronistes, des Républicains, des sans-étiquette, des listes citoyennes : la très grande majorité de ces 34 875 maires du pays et des 508 124 conseillers municipaux. Dans les villes de plus de 3 500 habitants, la droite en aligne 1 267, la gauche 829, le centre 586.

Ces partis, hier de gouvernement, sont donnés à l’agonie, et pour certains comme morts, à l’échelle nationale alors qu’ils administrent la quasi-totalité du territoire, du village de 200 habitants à la métropole. Ce sont eux, et eux seuls, qui composent la France réelle, celle qui se lève tôt, qui tient un commerce, qui élève ses enfants et qui ne demande qu’à vivre tranquille.

Eh bien, ces deux France vont se retrouver dans la même salle cette semaine. Du 23 au 26 novembre, au Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux pour les Outre-mer puis au Parc des expositions de la Porte de Versailles, se tient le 108ème Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France. Thème de cette édition : « Regagnons nos libertés ». Un thème, un programme, presque un cri.

Le congrès sera donc le reflet de cette fracture. D’un côté, des centaines de maires de terrain, élus sur des listes d’union et de gestion, souvent réélus, hostiles à tout ce que LFI et le RN conspuent : l’intercommunalité, la coopération, la continuité, l’Europe. De l’autre, deux partis nationaux qui regardent les maires comme une France concurrente à leurs desseins. LFI et le RN font campagne contre les intercommunalités. Ce n’est pas un détail de programme : c’est l’aveu que ces deux forces ne sont pas encore des partis de gouvernement local.

Alors, la question mérite d’être posée sans hypocrisie : les maires seront-ils le contre-pouvoir du prochain vainqueur de l’élection présidentielle ? Cette question se posera peut-être dès le soir du premier tour de la présidentielle.

Mais la question qui se pose déjà est de savoir si cette petite armée de Français du terrain et des terroirs ne pourrait éviter aux Français le scénario catastrophe annoncé par les sondeurs ?

Un vote historique pour l’AMF

Tout se noue peut-être, dès cette semaine, à la Porte de Versailles. Car si les maires veulent peser, s’ils veulent éviter que la France de 2027 se résume à un duel Mélenchon-Le Pen, alors ils ont peut-être un acte politique simple à poser. Un seul.

Cet acte ne serait-il pas de réélire largement David Lisnard à la tête de l’Association des maires de France ?

La problématique est pour nous très simple : Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont une telle avance sur les autres prétendants à la magistrature suprême (c’est pourquoi, pour tout dire, les querelles infantiles et suicidaires sur la primaire de la droite et du centre ou toute autre mode de départage entre prétendants n’est qu’un sursaut pitoyable avant le risque d’effondrement total) que seule la mobilisation massive du plus grand nombre de Français mais aussi de corps constitués autour d’un seul candidat permettrait d’éviter ce second tour de la mort.

Pour notre part, nous ne voyons pas d’autres concurrents sérieux que David Lisnard. Et il se trouve qu’il est président de l’AMF. Tant mieux, osons le dire !

Les maires, nous en sommes convaincus, mesurent le choix historique devant lequel ils sont. La trajectoire du maire de Cannes, depuis trois mois, dit tout du basculement en cours : longtemps crédité de moins de 5 %, il est désormais mesuré entre 9 % et 12 % des intentions de vote, 10 % pour Cluster 17 pour Politico, 10,5 % pour Elabe dans La Tribune Dimanche, jusqu’à 12 % dans certaines hypothèses d’OpinionWay pour Les Échos. Il est passé, pour la première fois, devant Édouard Philippe. Il est, selon plusieurs instituts, l’un des deux seuls candidats, avec Jean-Luc Mélenchon, à bénéficier d’une dynamique positive cet automne.

Hier il se passait quelque chose. Aujourd’hui, le mot d’ordre pourrait être : « Ça y est, ça décolle ! »

Et c’est bien pourquoi le vote du Congrès des maires de France compte autant.

En reconduisant David Lisnard à la présidence de l’AMF, dont le maire de Sceaux (92), Philippe Laurent, se pose en rival, les maires ne choisiraient pas un candidat à la présidentielle car l’AMF n’a pas à faire de politique partisane, et Lisnard lui-même le répète : « Je ne fais pas rentrer la présidentielle dans l’AMF. »

Mais en reconduisant le maire de Cannes, ils diraient une chose simple et forte : que la voix des territoires existe, qu’elle a un visage, qu’elle n’est pas soluble dans le duel des deux extrêmes. Ils donneraient à la France des communes un porte-voix national et se poseraient en rempart avant le suicide collectif que l’on nous promet. Ils redonneraient vie dans le débat présidentiel à l’idée qu’il existe une troisième voie crédible, celle du libéralisme décentralisateur, du terrain, de la liberté locale.

Réélire Lisnard ne transformerait pas l’AMF en un parti ou en une écurie de campagne. En revanche, les 35000 édiles de nos territoires refuseraient ainsi, par un vote clair et net, que 2027 se joue à quitte ou double entre deux France qui ne ressemblent ni aux maires de France ni tout à fait à la France.

Michel Taube