Il y a des rendez-vous qui disent tout d’un pays : sa capacité à accueillir le monde, à le regarder en face, à lui offrir un écrin à sa mesure. Du 25 au 27 novembre 2026, le cheval arabe revient à Paris. Non pas dans un hall d’exposition anonyme de la banlieue, non pas dans un de ces hangars interchangeables où l’on parque les passions comme on gare les voitures. Non : sous la verrière du Grand Palais, à deux pas des Champs-Élysées, dans ce vaisseau de verre et d’acier que le monde entier nous envie. Voilà qui n’est pas un détail logistique. C’est une déclaration.

Le World Arabian Horse Championship Supreme, deuxième édition de cette nouvelle formule lancée à Doha l’an dernier, co-organisé par le CENECA, réunit les médaillés du Global Champions Arabians Tour, le circuit qui a promené l’excellence arabe de Doha à Muscat, d’Aix-la-Chapelle aux Amériques. Trois jours, six catégories, des poulinières d’un an aux étalons seniors, et 4,32 millions de dollars de dotation. L’un des plus gros prize money de la discipline. Ce n’est pas une kermesse pour amateurs éclairés : c’est une finale mondiale, avec son calendrier, ses qualifications, ses juges, ses critères, le type, la tête et l’encolure, le corps, les membres, le mouvement. Une discipline qui note la beauté comme d’autres notent un saut ou un chrono.

Et quelle beauté. Il faut le dire sans détour ni fausse pudeur : le pur-sang arabe est probablement l’animal le plus beau du monde. L’élégance et la puissance incarnées et mêlées. Cette tête busquée, ce port de reins, cette queue qui balaie l’air comme un étendard, cette façon de danser plus que de marcher, cette noblesse qui semble venir de si loin qu’elle en devient une énigme.

Le cheval arabe n’est pas un animal de concours, c’est un animal de civilisation : celui des Bédouins, des caravanes et des poètes, celui que l’on élevait dans la tente, celui qui a façonné la langue et l’imaginaire de tout un monde, et que les plus grandes familles du Golfe, des États-Unis et d’Europe se disputent aujourd’hui à coups de millions. Une lignée de désert devenue un actif de prestige planétaire.

Car il y a aussi une économie du cheval arabe. Toute une filière vit de cette race : éleveurs, haras de Normandie, de Pologne, du Qatar, de Belgique et d’Arabie ; entraîneurs, présentateurs en main, vétérinaires, transporteurs, hôtellerie de luxe, joaillerie, art de vivre, médias. Un millier de personnalités foulent chaque jour les allées d’un tel rendez-vous, un aréopage de décideurs venus du Moyen-Orient, des États-Unis et d’Europe, et derrière les chevaux il y a des affaires, des partenariats, des investissements, des portes qui s’ouvrent. La France y a une place historique : c’est ici que ce championnat a été créé en 1980, qu’il a grandi, qu’il a fait école. C’est ici qu’il revient, après avoir voyagé à Doha, comme une marque rentre chez elle.

Saluons ici l’engagement du CENECA et de ses dirigeants comme Jérôme Despey, président, et Arnaud Lemoine, directeur, à la tête également du Salon International de l’Agriculture.

Ce n’est pas un hasard si ce rendez-vous se tient à Paris. Le Qatar, l’Arabie, les Émirats, les grands noms de l’élevage mondial ne choisissent pas Paris par nostalgie. Ils le choisissent parce que Paris est la capitale où l’art se monnaye en influence, où la beauté devient une monnaie diplomatique, où un pays qui se respecte est celui vers lequel on veut venir. Nous sommes le pays qui a inventé les salons, les académies, les grandes expositions. Nous sommes la nation où l’on prend un cheval au sérieux au même titre qu’un tableau. Continuer à attirer cet événement mondial, c’est être, pour trois jours, la capitale du monde arabe, non pas celle d’un désert lointain, mais celle de la beauté, du patrimoine et de l’argent qui va avec.

Le World Arabian Horse Championship Supreme nous offre enfin une leçon politique : la France n’a pas de pétrole, elle a du prestige. Elle a l’économie du cheval (la Fédération Française d’Equitation est la troisième plus grande fédération sportive).

La France aussi a le Grand Palais, cet écrin que la restauration vient de rendre à sa splendeur, cette nef immense et lumineuse, cette verrière qui fait entrer le ciel dans Paris. L’y faire entrer le cheval arabe, prince des animaux, c’est faire entrer le monde.

Tant que la France accueillera ce type d’événements, la France restera la France. Un pays qui ne se renie pas, qui ne s’excuse pas de sa beauté ni de sa grandeur. Un pays qui ose, accueille, rayonne et prospère. Le pari de ces trois jours, c’est aussi cette résistance pour garder la grandeur de la France.

Alors allez voir ces chevaux. Emmenons les enfants, offrons-nous ces trois journées, ce défilé de haute couture équestre sous la plus grande verrière d’Europe. Regardons ce que notre pays sait recevoir, et la beauté qu’il sait honorer.

Le cheval arabe a rendez-vous à Paris ? C’est la France qui a rendez-vous avec elle-même.

Michel Taube, fondateur d’Opinion Internationale, et Radouan Kourak, président du groupe de presse InterVision