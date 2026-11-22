Nous sommes 2,6 millions de Français sur trois océans et pour beaucoup en région parisienne et dans le monde entier. À cinq mois de la présidentielle, nous restons pourtant les grands absents des programmes des candidats à la présidentielle.

Et pourtant la France ne se redressera pas sans ses Outre-mer.

Petit rappel…

Avril 2022. Au premier tour, Jean-Luc Mélenchon dépassa 50 % en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Quinze jours plus tard, ces mêmes territoires offraient à Marine Le Pen des scores que l’Hexagone ne lui a jamais donnés : 69,6 % en Guadeloupe, 60,8 % en Martinique, 60,7 % en Guyane. Et plus d’un électeur ultramarin sur deux resta chez lui : 53 % d’abstention, contre 28 % en métropole.

Paris a parlé pendant trois jours de « vote protestataire » puis est passé à autre chose. C’était pourtant un cri : celui de territoires qui pensent que Paris ne les regarde plus. Quatre ans plus tard, l’avons-nous entendu ?

Depuis 2017, les Outre-mer ne traversent pas des crises : ils vivent en crise et l’Etat pansent les plaies les plus béantes. La Guyane paralysée en 2017, Irma rasant Saint-Martin et Saint-Barthélemy la même année, La Réunion puis Mayotte en 2019, un Covid plus dur et mortel qu’ailleurs, les Antilles embrasées en 2021, la Martinique de nouveau dans la rue contre la vie chère en 2024, en Nouvelle-Calédonie, quatorze morts en mai 2024 et une économie effondrée, Chido dévastant Mayotte en décembre 2024, Garance frappant La Réunion en février 2025.

À chaque fois, le même scénario : un ministre prend l’avion, une enveloppe d’urgence est annoncée, des promesses sont faites, puis l’urgence passe et les difficultés demeurent. Quelques lois sont votées (Mayotte, vie chère…) sans traiter des problèmes à la racine.

Le chômage des jeunes reste parmi les plus élevés de France. Le travail informel maintient des familles entières dans la précarité. La sphère publique pèse toujours plus lourd dans l’économie, le coût de la vie davantage encore sur les ménages. Nos diplômés partent, sans toujours envisager de revenir ; nos entreprises s’affaiblissent et leurs marges se réduisent.

L’État dépense, c’est vrai, mais il entretient la dépendance là où il devrait créer les conditions de la prospérité. Pire : quand les comptes publics se tendent, c’est vers les Outre-mer qu’on se tourne. Les dispositifs qui soutiennent l’emploi et l’investissement sont menacés chaque année, sauvés de justesse, remis en cause l’année suivante. L’instabilité est devenue l’un des impôts les plus lourds que paient nos territoires, sans rien rapporter à personne.

Car ces crises ne sont pas une fatalité locale : elles sont le symptôme de décennies d’à-peu-près. Le vrai malaise ultramarin, c’est l’absence de constance et de vision, un modèle qui compense plus qu’il ne développe, quand nos populations ne demandent qu’à bâtir leur prospérité et leur avenir sur leur territoire.

Il est donc temps de changer de perspective : les Outre-mer ne sont pas seulement des territoires à accompagner, mais des moteurs de production, d’innovation et de souveraineté pour la France. Leurs ressources naturelles, leur biodiversité, leur positionnement au cœur des grands bassins océaniques, leur attachement à l’unité de la République constituent autant de leviers pour développer des filières d’avenir, créer de la valeur et renforcer notre autonomie économique et énergétique ainsi que notre influence géopolitique, au bénéfice de la Nation tout entière.

2027 : un engagement, pas une promesse de plus

Quatre-vingts ans après la départementalisation de 1946, voulue par nos aînés au nom de l’égalité, le constat reste préoccupant : des populations qui ne se sentent plus considérées, une égalité réelle encore à conquérir.

Les débats institutionnels ont leur importance. Mais on n’y revient volontiers quand on veut détourner l’attention des enjeux du quotidien et des priorités des territoires ultramarins.

Face à ce constat, je ne demande pas aux candidats à l’élection présidentielle de glisser quelques lignes en fin de programme avant de tout oublier au lendemain de l’élection. Je leur demande de prendre position face à un système qui ne répond plus.

Il est temps de faire des Outre-mer une priorité stratégique nationale : des réponses adaptées, une vision de long terme, une véritable volonté politique. Un cap, un cadre clair, un choc d’offre et d’investissement dans les infrastructures essentielles (eau, énergie, déchets). Et surtout, la confiance nécessaire pour valoriser nos ressources et libérer nos initiatives. L’urgence est bien celle du développement humain, économique et social.

Cette ambition doit redonner espoir à notre jeunesse et confiance à des populations qui ne se sentent plus entendues.

Beaucoup de ces évolutions relèvent moins de moyens supplémentaires que d’un changement de méthode. Il faut un président capable de porter cette transformation au sommet de l’État.

C’est pourquoi je soutiens David Lisnard. Je retrouve dans sa vision une double conviction essentielle : la France ne se redressera pas en centralisant davantage, mais en faisant confiance à ses territoires, à leurs élus et à leurs forces vives. Ni paternalisme jacobin, ni abandon de l’Etat.

Je défendrai ces propositions au sein de Nouvelle Énergie mais en les adressant sans exclusive à tous les candidats car l’avenir des Outre-mer dépasse les clivages. Il interroge notre conception de la République et la place que nous voulons donner à des millions de compatriotes.

Les Ultramarins n’attendent pas qu’on les plaigne : ils attendent d’un président qu’il les considère, et ils jugeront sur pièces.

En 2022, ils ont envoyé un message que personne n’a voulu lire. En 2027, le nouveau président saura-t-il enfin les entendre ?

Mélinda Jerco

Engagée pour les Outre-mer