Opinion Internationale : Bonjour Jean-Philippe Dugoin-Clément. Nous sommes à la veille du 108ème Congrès des Maires de France. Vous avez été élu président de l’Association des maires d’Île-de-France en octobre dernier, succédant à Stéphane Beaudet, maire d’Evry-Courcouronnes. Vous êtes également vice-président de la Région Ile-de-France.

Première question : qu’ont changé les élections municipales dans la répartition politique des mairies franciliennes depuis le mois de mars ?

Jean-Philippe Dugoin-Clément : les Franciliens ont décidé d’un fort renouvellement puisque, globalement, un tiers des maires d’Île-de-France sont nouveaux. C’est d’ailleurs une tendance que l’on retrouve dans de nombreux départements. Parmi ces nouveaux maires, certains sont issus d’alternances politiques, d’autres correspondent à des renouvellements internes au sein de majorités déjà en place. À cela s’ajoute un renouvellement important dans les communes rurales.

Au-delà des maires eux-mêmes, les équipes municipales ont également été profondément renouvelées. Dans les exécutifs reconduits, on observe souvent entre 30 et 40 % de nouveaux élus. Dans les communes ayant connu une alternance, les conseils municipaux sont parfois presque entièrement renouvelés en raison du scrutin électoral qui favorise la liste vainqueure. Nous sommes donc dans une période charnière où les nouveaux exécutifs finissent de s’installer, poursuivent ou réorientent les projets municipaux et découvrent parfois les réalités concrètes de la gestion locale.

Ces ajustements issus des municipales concernent également les intercommunalités, les syndicats, les associations d’élus et l’ensemble des structures qui composent le bloc communal. Nous assistons donc à une véritable recomposition institutionnelle qui préparera les sept prochaines années.

Depuis qu’il est premier ministre, Sébastien Lecornu était très attendu sur les questions de décentralisation. Partagez-vous les critiques et la déception exprimées par de nombreuses associations d’élus locaux à l’égard de l’action du gouvernement ? L’Etat local façon Lecornu, n’est-ce pas toujours plus d’Etat ?

La déception vient surtout du fait qu’il y a eu des annonces qui n’ont pas été suivies d’effets. À vrai dire, peu d’élus attendaient une grande réforme de décentralisation à quelques mois de l’élection présidentielle, dans un contexte d’absence de majorité parlementaire.

À l’automne 2025, le Premier ministre avait pourtant lancé une grande concertation en promettant un vaste mouvement de décentralisation. Un an plus tard, le projet de loi annoncé n’existe pas, tout simplement parce qu’il n’y a pas de majorité pour le porter. Françoise Gatel a présenté un texte concernant l’organisation déconcentrée de l’État, mais cela ne relève pas de la décentralisation. Beaucoup d’élus y voient même un renforcement du rôle de l’État.

Je pense que l’erreur a été de susciter des attentes qui ne pouvaient pas être satisfaites dans le contexte politique actuel. Si l’exécutif avait annoncé une concertation destinée à préparer les réformes de l’après-2027, il n’y aurait pas eu cette déception.

Enfin, sur le projet de loi de finances 2027, nous sommes également très inquiets par l’issue parlementaire de la discussion budgétaire car les nouveaux coups de rabot prévus dans la version initiale du PLF (une mise à mort programmée de toutes les communes, avec l’Ile-de-France encore plus durement touchée) entreront automatiquement en vigueur si le gouvernement utilise les ordonnances.

Comme je l’ai déjà dit, c’est inconcevable de faire supporter la trajectoire incontrôlée des finances de l’État aux communes, alors même qu’elles votent leur budget en équilibre ! Contraindre les capacités d’investissement des communes, c’est fragiliser l’économie locale, l’emploi et aggraver notre retard en matière d’adaptation au changement climatique. Les communes sont prêtes à agir, encore faut-il qu’on leur en laisse les moyens.

Comment décririez-vous aujourd’hui l’état d’esprit des maires d’Île-de-France ?

Les maires sont inquiets depuis plusieurs années déjà.

Sur le terrain de la sécurité, nous sommes tous effarés par l’annulation du bouclier sécuritaire par le tribunal administratif de que la Région Ile-de-France a mis en place avec courage. Il s’agit, je le rappelle, d’un dispositif lancé en 2016 par Valérie Pécresse après les attentats et qui subventionne jusqu’à 35 % du coût des équipements de vidéoprotection et d’armement des polices municipales franciliennes.

Non seulement la Région va faire appel mais mardi nous serons de très nombreux maires et conseiller régionaux ensemble au siège de la Région pour protester contre cette décision inique.

Ensuite, les contraintes financières augmentent, les normes se multiplient et chaque réforme rend souvent l’exercice du mandat plus complexe.

La crise énergétique, qui ne concerne pas que le carburant, et le retour de l’inflation étouffent les Français qui nous le disent tous les jours sur le terrain.

Cette inquiétude est renforcée par l’instabilité politique, législative et réglementaire. Prenez l’exemple du ZAN : les règles changent constamment. Il est extrêmement difficile de bâtir un projet de mandature lorsque l’on ne sait pas quelles seront les règles applicables dans un ou deux ans. Etablir une prospective budgétaire devient un véritable défi.

Malgré ces vents contraires, les maires d’Île-de-France font preuve de beaucoup d’énergie et d’enthousiasme. Les élus ont envie d’agir pour leur territoire, de concrétiser leurs projets et de servir leurs habitants. Cet engagement reste quelque chose de remarquable.

L’élection du nouveau président de l’Association des maires de France sera-t-elle influencée par l’élection présidentielle à venir ?

Le fait d’être président sortant de l’AMF et candidat à l’élection présidentielle peut être un handicap dans ce contexte. Beaucoup de maires ne souhaitent pas que l’AMF devienne le lieu d’un discours trop politique ou d’une bataille nationale. Ils attendent avant tout une association qui les représente, qui défende leurs intérêts et qui soit capable de porter leurs préoccupations auprès de l’État, quelle que soit leur sensibilité politique.

Et n’êtes-vous pas inquiet de voir que les deux principales forces politiques nationales, le Rassemblement national et LFI, sont très largement minoritaires parmi les 35.000 maires et les 500.000 conseils municipaux qui forment la démocratie locale française ?

Cela révèle une différence profonde de culture politique. Le RN et LFI prospèrent sur la colère et la contestation. Les maires, eux, sont confrontés au réel et à la responsabilité.

Quand on est maire, on ne se contente pas de dénoncer : on agit. On gère un budget, on assure des services publics, on répond aux attentes des habitants, on arbitre, on fait des compromis et on assume ses décisions.

Il y a donc une différence fondamentale entre la politique de la colère et la politique de l’action. Et cela explique sans doute pourquoi les maires sont si peu nombreux dans ces partis.

Comment se portent la ville et les habitants de Mennecy auxquels nous avions consacré un dossier il y a trois ans et dont nous gardons un très bon souvenir ?

Les habitants de Mennecy m’ont fait l’honneur de me réélire très largement dès le premier tour, ce qui est évidemment une grande satisfaction.

Le nouveau conseil municipal est installé et est à l’œuvre. Nous avons adopté un budget sans augmentation des impôts, sans hausse du coût des services publics, tout en maintenant l’investissement communal et en réduisant légèrement l’endettement. Dans le contexte budgétaire actuel, c’est une performance dont nous pouvons être fiers.

Nous sommes en place, nous sommes au travail et nous ne lâcherons rien.

Propos recueillis par Michel Taube