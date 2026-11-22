Trois questions à Olivier Peraldi, poète, écrivain, à l’occasion de la publication de deux recueils inédits, Singes hurleurs, et La ballade de William Claxton. Quand les déraisonnements de l’actualité, violences et conflits, trouvent la poésie en face d’eux.

Michel Taube : publiés en octobre dernier par les Editions Orizons vos deux derniers recueils de poésies, Singes hurleurs et La ballade de William Claxton relèvent l’un et l’autre de registres forts différents. Le premier témoigne résolument du tragique de l’homme, allant de la dénonciation d’une banalisation de la violence quotidienne jusqu’à celle des exactions guerrières, quand le second raconte la saga du célèbre photographe et d’un musicologue allemand à travers les États-Unis en 1960 à la rencontre des musiciens de jazz. Actualité et histoire internationales sont-elles un prisme important dans votre écriture ?

Olivier Peraldi : L’inspiration littéraire, et d’autant plus poétique, comme tous les arts ne connaissent de frontières que leur dépassement ; quelle que soit les frontières d’ailleurs, intérieures comme extérieures. L’introspection tout autant que l’expression la plus tonitruante n’ont toujours été que dépassement des limites. Tentatives parfois réussies, parfois non, mais toujours porteuses d’une certaine violence envers soi, les autres, voire le monde tel qu’il est et tel qu’on aimerait qu’il soit. Cette violence par l’art s’oppose sans meurtrir. Elle porte une vision, un ressenti, un témoignage à prendre ou à laisser. Cette particularité est plus que jamais nécessaire alors que l’internationalisation de l’information du monde contemporain, tournée quasi-exclusivement vers la plus dramatique et anxiogène actualité qui soit, fait entrer la violence jusqu’aux rhizomes de nos synapses… M’étant rendu compte de la profondeur de cette agression, j’écrivis ces deux recueils en une même période d’intense anxiété. Une sorte de pic d’angoisse que seule l’écriture pouvait tenter d’apaiser.

Il fallait opposer à la violence, qui n’est pas que d’atmosphère, une structure qui impose son rythme propre, la corseter par des mots taillés à la serpe, avec des sonorités capables de résonner la dureté des actes ; qui claquent à haute voix entre langue et palais, et glissent leurs sifflements d’entre dents serrées. Il fallait canaliser cette violence dans une philosophie adaptée aux circonstances. Les trois singes de la sagesse m’ont toujours paru le comble de la veulerie. Le fantasme de s’imaginer pouvoir se la couler douce en dehors du monde, à force de ne pas voir ce qui s’y passe, ne rien vouloir entendre, n’en dire mot. Fantasme bien pratique, et parce que bien pratique, d’autant plus coupable. Comment tenir une telle « sagesse » dans un monde hyperconnecté et paradoxal, où désormais nul n’échappe aux révélations, et pourtant dans lequel tant de témoignages restent lettres mortes ? Aussi fallait-il leur donner les moyens de voir, d’entendre et de dire. Et comment le dire sans hurler ? Il fallait pour cela choisir l’alexandrin pour sa rigueur, ordonner le chaos par l’indéfectible articulation des rimes, verrouiller l’ensemble dans trois volets d’un seul poème, chacun strictement composés de neuf strophes. Il fallait tout cela pour espérer retrouver un peu de raison.

Avec des Singes hurleurs désormais lucides mais désespérés et, La ballade de William Claxton, voyage en compagnie de deux amoureux du jazz à la rencontre de cette musique de l’espoir s’il en est : quel est le lien entre ces deux recueils, entre ces deux inspirations ?

Je ne sais pas s’il y a un lien entre les deux recueils, mais dans cette période d’écriture La ballade de William Claxton, me fut une respiration ; un autre temps ; d’autres lieux ; l’aventure de deux hommes qui ne se connaissaient pas, que rien n’aurait dû rapprocher sans compter sur l’art, la musique, le jazz et ceux qui la font vivre ; ce besoin qu’ils eurent d’aller à la rencontre des autres, sans jugement préconçu, sans arrière-pensée. C’était une voie ouverte, un espace à découvert, un continent inspirant à découvrir. Serait-ce encore possible aujourd’hui ? Et puis, face au déterminisme ambiant, il faut bien se reposer de temps à autre. Se donner les moyens de penser par soi-même devient une pause salutaire ; se laisser aller aux rêves d’espace et de mouvements, de liberté et d’indéterminé, relève d’un besoin sanitaire ; espérer ne pas céder à l’enfermement des algorithmes, à l’implémentation de ces logiciels dissimulés dans la moindre de vos connexions, témoins dissimulés de vos activités – ces mouchards sont dans notre poches, ils savent tout de nous… -, navigation, abonnements, consultations, achats, lecture, réservations, évaluations, « likes », « émoticons », etc. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, le « deviens qui tu es » de Pindare est dépassé par la technologie. Si injonction il doit y avoir, cela devrait être : « résiste à devenir ce que l’intelligence artificielle dit que tu es ».

Ces deux livres sont les deuxième et troisième d’une série de cinq recueils de poésies commencée avec le recueil Deux poèmes face à un massacre, et dont les prochains, à paraître en décembre et début 2027, seront Les indemnités journalières, et Si je devais mourir avant ce soir. Vous avez travaillé sur chacun de ces recueils avec plusieurs artistes, peintres, photographes, designers. Qu’apportent ces collaborations à votre travail d’écrivain ?

La diversité. Le regard de l’autre. L’étonnement face un autre imaginaire. Le plaisir d’une création en complétude. Certainement l’idée d’un partage ; celle de ne pas être seul. Peut-être aussi une réassurance, un piège égotique, l’idée d’être une sorte de centre de gravité. Celle qui permet à chacun de nous de se tenir debout. Pas celle des technologies qui nous maintiennent dans leur orbite. Vous me donnez l’occasion de les remercier à nouveau : le dessinateur William Boukrief pour Singes hurleurs, et le photographe Baptiste Hamousin pour La ballade de William Claxton. Ce fut un grand plaisir de travailler avec eux sur ces deux livres.

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