Aimé Kaniki reçoit Lisa Debernard sur TVMag.info : la présentatrice de SQOOL TV refuse la course au buzz

La diversité des parcours et des origines occupe une place importante dans le paysage audiovisuel français, même si sa représentation demeure un sujet régulièrement débattu. D’origine guadeloupéenne et algérienne, la journaliste et présentatrice Lisa Debernard poursuit son ascension dans les médias, après plusieurs expériences au sein de grandes rédactions nationales. Aujourd’hui présentatrice sur SQOOL TV, chaîne spécialisée dans l’éducation, elle a accordé un entretien à Aimé Kaniki pour TVMag.info. Une rencontre au cours de laquelle elle revient sur son parcours professionnel, sa conception du journalisme et sa volonté de privilégier des échanges authentiques à une télévision parfois dominée par la recherche de séquences virales.

Diplômée du CELSA, Lisa Debernard a commencé sa carrière à BFM Business, où elle a découvert les exigences du direct et du traitement de l’information économique. Elle a ensuite travaillé à BFMTV et LCI, notamment dans l’émission « 24 heures Pujadas », tout en collaborant avec plusieurs titres de presse, dont Le Parisien et 20 Minutes. Cette diversité d’expériences lui a permis de développer une connaissance des médias traditionnels et des nouveaux usages numériques. Désormais installée sur SQOOL TV, elle présente notamment « L’École du Futur » et « Campus Stories », deux programmes qui accordent une place importante aux questions éducatives, aux transformations technologiques et aux témoignages de jeunes adultes. Son parcours témoigne des possibilités offertes à une nouvelle génération de journalistes qui circulent entre télévision, presse écrite et plateformes numériques.

Une conception du journalisme fondée sur le respect des invités

Au cours de son entretien avec Aimé Kaniki, Lisa Debernard expose une vision du métier éloignée des stratégies de confrontation souvent associées à certains formats télévisuels. « Je ne veux pas pousser les gens dans leurs retranchements pour faire du clic », explique la présentatrice. Elle estime que la qualité d’une interview dépend avant tout de la relation de confiance établie avec la personne interrogée. Dans « Campus Stories », cette démarche prend une dimension particulière lorsqu’elle reçoit des étudiants venus évoquer des expériences personnelles parfois douloureuses. Avant chaque enregistrement, la journaliste échange avec ses invités afin de mieux comprendre leur histoire et de respecter les limites qu’ils souhaitent fixer. Une méthode qui traduit sa conviction que l’émotion ne doit pas devenir un simple instrument d’audience. Elle évoque notamment le témoignage marquant d’un jeune homme ayant subi deux accidents vasculaires cérébraux avant ses 20 ans, une rencontre qui a renforcé son attachement aux récits humains.

L’entretien aborde également les perspectives d’évolution du métier de journaliste, à l’heure où l’intelligence artificielle et les réseaux sociaux transforment profondément la production et la consommation de l’information. Lisa Debernard considère ces outils comme des opportunités, à condition qu’ils ne remplacent ni le travail de vérification ni la réflexion éditoriale. Elle souhaite poursuivre son parcours dans des formats qui permettent de prendre le temps d’expliquer et de transmettre, tout en manifestant un intérêt pour la culture, le cinéma ou encore la santé. À travers son itinéraire, cette journaliste aux racines guadeloupéennes et algériennes incarne aussi une diversité de profils et d’expériences qui contribue à enrichir le débat public. Pour les médias français, l’enjeu ne se limite pas à la représentation des origines : il concerne également la pluralité des regards, des sujets et des méthodes journalistiques. En donnant la parole à Lisa Debernard, Aimé Kaniki met ainsi en lumière une professionnelle qui défend une télévision attentive aux personnes, à leurs parcours et à la transmission des savoirs.