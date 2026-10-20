En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées ! La tribune d’Aziz Senni, fondateur de Choose Banlieue

Lors de sa dernière allocution télévisée, j’ai entendu le président de la République dire qu’il cherchait des idées.

Monsieur le Président, des idées, nous en avons ! Des milliers. Et souvent d’excellentes !

Le problème français n’est pas l’idée. C’est son EXÉCUTION !

En haut, on décide. En bas… trop souvent, il ne se passe rien.

Un exemple ?

En novembre 2024, je vous ai proposé d’adosser Choose Banlieue (le forum économique des banlieues) à Choose France : profiter de l’excellente dynamique du sommet de Versailles, qui rassemble des investisseurs du monde entier, pour leur proposer aussi nos banlieues comme territoires d’implantation.

Vous aviez trouvé l’idée excellente. Vous m’aviez mis en relation avec vos services.

Et depuis ? PLUS RIEN !

Pourtant, regardons les chiffres.

Choose France 2026 : 71 projets et 93 milliards d’euros d’investissements annoncés.

L’équivalent de seulement 5% de ce montant, c’est 4, 650 milliards d’euros. Ce n’est pas une prévision : c’est l’échelle des opportunités qu’une véritable stratégie de mise en relation pourrait chercher à ouvrir.

En face, nos 1 609 quartiers prioritaires représentent 6 millions d’habitants, 18% de chômage et autant de compétences disponibles, incarnent le premier vivier de jeunesse d’un pays qui vieillit, 300 millions de mètres carrés de fonciers stratégiques disponibles, 250 000 entreprises générant déjà 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel.

Notre ambition ? Doubler ce chiffre d’affaires pour atteindre 150 milliards et les milliers d’emplois et opportunités de stages qui en découlent pour notre jeunesse en attente de concret.

Pas en distribuant davantage de subventions, mais en attirant de l’investissement privé, de la commande et de nouvelles activités.

Nous n’avons pas attendu l’administration : nous avons mobilisé des entreprises publiques et privées, créer le label Made In Banlieue auditée par AFNOR, noué des partenariats internationaux et continué à construire Choose Banlieue dont la 3e édition se tiendra le 1er février 2027 à Paris avec près de 4000 participants attendus.

Cela ne nous a pas empêchés d’agir. Cela nous a pas empêché d’aller plus vite et plus loin.

Et c’est là tout le problème.

Combien de bonnes idées avez-vous personnellement validées qui se sont ensuite perdues dans les méandres de l’administration ?

Combien de projets d’entrepreneurs, d’associations, de syndicats ou d’investisseurs ont été approuvés au sommet… pour n’aboutir à rien ? Ou être exécutés trop tard, trop lentement, à une échelle dérisoire ?

Je ne crois pas à la pénurie d’idées. Je constate une pénurie d’efficacité dans leur exécution.

Et si cette inertie contribuait aussi à l’attrait pour des pouvoirs plus radicaux, à gauche comme à droite ? Peut-être certains Français espèrent-ils qu’une direction plus ferme permettrait enfin de passer des paroles aux actes.

À force de décider sans exécuter, on finit par gouverner sans transformer.

Aziz SENNI

Entrepreneur-Investisseur

Président fondateur de Choose Banlieue (www.choosebanlieue.fr)