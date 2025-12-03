Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Les 3, 4 et 5 décembre 2025, Aurillac accueille le premier symposium international « Microbiomes Solutions », rendez-vous transversal entre entreprises et laboratoires sur les microbiotes et leurs applications pour l’agroalimentaire, la…
Dans un ouvrage analytique décapant paru aux éditions Intervalles, « 30 figures de premier plan qui ont en commun une extraordinaire lucidité » proposent, sous la direction de Daniel Salvatore Schiffer, philosophe et écrivain,…
Dans cette tribune des Contrechroniques, parue dans l’excellent média Antilla, Yves-Léopold Monthieux revient sur la place d’Aimé Césaire dans l’histoire statuaire et patrimoniale de Fort-de-France, en particulier sur son rôle – souvent évoqué…
À l’heure où l’Europe cherche à se détacher de dépendances fragiles, qu’elles soient géopolitiques, industrielles ou environnementales , il est temps de regarder le territoire de l’ancien Kazakhstan soviétique non comme un…
Cyril Comte, président du groupe Citadelle, leader dans la distribution et la réparation automobile dans les Outre-mer, soulève l’aberration écologique et économique de l’imposition du « tout électrique » dans les territoires…
Chef d’entreprise franco-tunisien, patron de médias, auteur de »le droit musulman » ou encore « Heureux comme Abdallah en France », Karim Guellaty a été conseiller de l’ancien président de la République tunisienne Caïd Essebsi.…
Dans son dernier ouvrage, « Vol au-dessus d’un nid de cocus », paru chez Fayard, dans l’excellente collection dirigée par Sonia Mabrouk, « Pensée libre », l’avocat et essayiste Gilles-William Goldnadel nous révèle tous…