Le Yacht Club du Liban rend hommage au Docteur Salem Hanna Salem, disparu subitement le 25 octobre 2025

Opinion Internationale est profondément attaché au Liban comme terre francophone, chrétienne et multiculturelle, peuple tourné vers l’Occident mais fort de ses racines orientales. A l’occasion de la visite historique du pape Léon XIV au Liban, nous rendons hommage au médecin franco-libanais Salem Hanna Salem, subitement disparu sur une des plages du Liban le 25 octobre dernier, et que nous avions eu l’honneur de rencontrer en 2024 grâce à Monsieur Rabih Salem, réélu en janvier dernier à la tête de la Fédération libanaise de yachting. Au Docteur Salem Hanna Salem, paix à son âme et longue vie au Liban libre.

Michel Taube

Hommage du Yacht Club du Liban au Dr Salem Hanna Salem :

« C’est avec une profonde tristesse et une grande émotion que le Yacht Club du Liban annonce le décès du Docteur Salem Hanna Salem, membre actif du club et ami très cher, décédé à la suite d’une crise cardiaque soudaine sur la plage de la ville de Batroun.

Le Dr Salem Salem venait tout juste de rentrer au Liban, deux jours avant sa disparition, afin de participer à la cérémonie annuelle que le club organise chaque année à la fin du mois d’octobre.

Homme d’engagement, de générosité et de dévouement, il a largement contribué au développement du Yacht Club du Liban à travers sa participation aux activités de l’Association des Villes Phéniciennes, Cananéennes et Puniques, visant à promouvoir les échanges culturels et maritimes entre les peuples, notamment lors des rencontres qui se sont tenues à Byblos.

Il a œuvré avec sincérité pour renforcer les liens entre les clubs de yachting du Liban et de la France, et a joué un rôle clé dans la relance du jumelage entre lecannes yacht club et le Yacht Club de Beyrouth, mettant à profit ses relations distinguées avec de nombreuses personnalités françaises du monde des médias et de la société civile.

Même durant son séjour en France, il n’a jamais cessé de soutenir le Liban et le club qu’il aimait tant.

Toujours fidèle à sa mission, il croyait profondément au rôle du sport, de la mer et de la culture maritime dans le rapprochement des peuples et le dialogue des civilisations.

Le défunt était le fils de feu Hanna Salem, ancien inspecteur au Contrôle Central du Liban, reconnu pour sa probité et sa compétence exemplaires, et de Dr Lydia Obeid, première femme libanaise titulaire d’un doctorat en sciences marines, fondatrice du projet d’Institut des Sciences Marines de Batroun, interrompu par la guerre du Liban. Elle avait réalisé sa thèse au Centre Océanographique de Monaco et contribué au développement de la recherche marine au Liban. C’est sur cette même plage de Batroun qu’elle chérissait tant que son fils bien-aimé a rejoint aujourd’hui son souvenir.

Par sa disparition, le Yacht Club du Liban et la communauté maritime du pays perdent une grande figure scientifique, culturelle et humaine — un homme profondément attaché à son pays, à la mer et au dialogue entre les cultures. Le Président et les membres du Yacht Club du Liban présentent à la famille du défunt leurs plus sincères condoléances et partagent leur peine, priant Dieu d’accueillir son âme dans Sa paix et d’accorder à ses proches force et réconfort. »

Fait, le 26 octobre 2025

Le Yacht Club du Liban