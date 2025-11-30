Chaque mois, Opinion Internationale décernera la Cravate orange de « l’humour qui dit vrai » à une personnalité qui a prononcé une phrase, un discours, réalisé un geste, une action pleins de sens et empreints de rire, de sourire voire de fous rires : pas un oeuf lancé à la tête d’un politique (c’est absurde) mais un acte qui se moque ou tourne en dérision une vérité qu’il est bon de dénoncer ou de relayer.

Attention, la cravate n’est pas destinée à se pendre de rire ! Et la couleur orange, symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes au départ, chacun y trouvera son sens le plus flamboyant !

Pour la première mondiale de la Cravate orange de « l’humour qui dit vrai », Monsieur Claude Malhuret, sénateur de l’Allier, ancien maire de Vichy, ancien Secrétaire d’Etat aux droits de l’homme, ancien président de Médecins du Monde, et avocat, recevra très prochainement une belle cravate orange !

Michel Taube