Congo-Brazzaville : première pierre posée par Denis Sassou-N’Guesso du mémorial de la baie de Loango

La mémoire, toute la mémoire pour tracer les chemins de l’avenir…

La République du Congo a lancé officiellement la construction du mémorial de la baie de Loango, un site historique majeur de la traite transatlantique. Située à une vingtaine de kilomètres au nord de Pointe-Noire, la baie fut pendant près de trois siècles l’un des principaux points d’embarquement des captifs déportés vers les Amériques. Les historiens estiment que plusieurs millions d’hommes, de femmes et d’enfants originaires du Congo, de l’Angola, du Gabon ou encore du Tchad y ont transité avant de prendre la mer pour un voyage sans retour.

Sous l’impulsion du président Denis Sassou-N’Guesso, les autorités congolaises ont décidé de transformer ce site aujourd’hui encore marqué par des vestiges (ancienne piste de sable, traces du marché d’esclaves, manguiers centenaires qui servaient de points de repère) en un mémorial à vocation universelle.

Le projet entend redonner à Loango une place reconnue parmi les grands lieux de mémoire liés à l’esclavage, à l’instar de Gorée ou d’Ouidah, tout en affirmant la singularité d’un port qui fut l’un des plus vastes carrefours de la traite négrière sur le continent africain.

Le futur complexe, dont l’inauguration est prévue en 2027, comprendra un mémorial, des salles d’exposition permanentes et temporaires ainsi qu’une cinémathèque. Un parcours immersif en sept étapes guidera les visiteurs, retraçant l’expérience vécue par les captifs : la perte progressive des repères, le franchissement symbolique vers l’inconnu, puis le face-à-face final avec l’océan, horizon ultime de millions de vies brisées.

Avec cette première pierre, le Congo souhaite créer un lieu où la connaissance historique, la transmission et le recueillement puissent coexister. Le mémorial entend honorer la mémoire des victimes, éclairer les racines peu connues de la déportation transatlantique et offrir un espace de rassemblement à la diaspora africaine.

En redonnant à Loango la visibilité qui lui a longtemps manqué, les autorités congolaises affirment leur ambition de faire de ce site un repère majeur dans la compréhension d’un passé qui concerne, au-delà de l’Afrique centrale, l’histoire mondiale tout entière.

Michel Taube