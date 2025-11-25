150 ans du chant national Vande Mataram : quand Paris chante l’âme de l’Inde

Il est des chants qui ne vieillissent pas. Ils ne se contentent pas de traverser le temps : ils le sculptent. Vande Mataram, composé par Bankim Chandra Chatterjee il y a 150 ans, est de ceux-là. C’est un poème qui a libéré un peuple avant même que la liberté ne devienne réalité. Un souffle patriotique qui a nourri l’espérance de millions d’Indiens durant la lutte pour l’indépendance.

Deux chants, deux rôles, une même mémoire

Beaucoup l’ignorent, surtout hors d’Inde : Vande Mataram n’est pas l’hymne national indien, mais le national song de l’Inde. Le national anthem unit les citoyens autour de l’État républicain ; le national song unit les cœurs autour d’une mémoire commune.

À eux deux, ils incarnent la double essence de l’Inde : une nation moderne, et une civilisation ancienne qui continue d’inspirer.

Cet anniversaire sera fêté tout au long de l’année 2026, en Inde et partout dans le monde, notamment à Paris [voir ci-dessous].

Un chant, une nation… et une diaspora vibrante à Paris Le 7 novembre 2025, Paris a rendu hommage à cet héritage du Vande Mataram lors d’une célébration exceptionnelle organisée à la Maison de l’Inde de la Cité internationale universitaire de Paris. Sous le haut patronage de l’Ambassade de l’Inde en France, et grâce à l’engagement de l’Association Inde–France, une belle soirée a réuni la diaspora indienne et fait résonner dans la capitale française l’émotion et la mémoire d’un peuple tout entier. Dans cette atmosphère chaleureuse et profondément symbolique, membres de la diaspora indienne et amis de l’Inde ont entonné Vande Mataram d’une seule voix. Quelques instants durant, Paris est devenue l’écho d’une Inde intérieure, intime, spirituelle. L’événement n’était pas seulement commémoratif. Il était profondément culturel. Le Indian Conservatory of Paris et Rang De France ont offert un programme musical d’une finesse remarquable, donnant à entendre la richesse des traditions indiennes, entre douceur classique et puissance rythmique. La célébration des 150 ans de Vande Mataram à Paris ne doit rien au hasard. Elle témoigne de la solidité du partenariat franco-indien, fondé sur le respect, la culture et la reconnaissance de valeurs communes : liberté, démocratie, dignité humaine.

Vande Mataram n’est pas seulement la chanson d’une nation. C’est un hymne à la liberté universelle.

Michel Taube