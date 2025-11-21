Une lecture républicaine de la Torah : le défi paradoxalement si laïc que relève Patrick Pilcer dans son livre « Ici et Maintenant »

ICI ET MAINTENANT – Patrick Pilcer – 23 € sur Amazon – 272 pages – Préface de Mr le Grand Rabbin de France Haïm Korsia

L’auteur sera présent à la Convention du CRIF dimanche 23 novembre pour signer en exclusivité son prochain livre « Radicalement républicain » (éd. InterVision).

Alors que la France connaît une crise de valeurs dans tous les domaines, il est bon de chercher des sources d’inspiration profondes qui ont, de tout temps, contribué à façonner la France.

Le livre de Patrick Pilcer, chroniqueur Opinion Internationale, nous permet d’en trouver d’innombrables dans le judaïsme pour mieux appréhender les grands maux de notre époque, et ceci, ICI ET MAINTENANT.

Car, si ce pays que nous aimons tous a une tradition chrétienne, il a aussi une identité juive construite depuis plus de mille ans.

Ce livre est une plongée passionnante dans la Torah mais parle surtout de notre présent et de notre avenir.

Notre présent, c’est surtout la responsabilité, l’éthique et la laïcité : on comprend avec ce livre qu’il n’y a aucun paradoxe à parler de laïcité quand on parle de judaïsme. “ICI ET MAINTENANT” nous permet ainsi de retrouver des inspirations, des valeurs, des clés de compréhension pour notre société en crise afin de changer dès à présent notre regard sur l’avenir.

L’avenir justement et surtout l’avenir de nos enfants qui est la première préoccupation de l’auteur et sa première source d’inspiration, sa première responsabilité d’homme, de Français, de juif.

Ce livre est une interprétation magistrale de la Torah, ce texte biblique qui fonde et guide toutes les communautés juives depuis des milliers d’années, partout et tout le temps.

C’est ce que fait Patrick Pilcer. Il a lu la Torah ainsi que les commentaires des plus grands sages, pour mieux appréhender le monde d’aujourd’hui et démontrer aussi l’incroyable modernité du texte biblique.

Ce livre démontre que la Torah peut servir la France, l’Europe. Car la Torah aussi un texte juridique, une loi fondamentale, une sorte de constitution intemporelle et universelle, qui régit le « vivre ensemble » entre juifs évidemment mais aussi parce qu’elle fonde toutes les relations avec les femmes et hommes de toutes confessions, agnostiques, athées…

Or, si elle n’a pas changé d’une virgule depuis « le commencement », sa lecture, elle, est recommencée chaque année, depuis des milliers d’années et permet à chaque fois, d’y puiser d’autres réflexions et d’autres enseignements pour remettre en perspective le texte biblique pour « guider » nos actions quotidiennes pour ICI et pour MAINTENANT.

Le livre de l’auteur part des fameuses « parachas », ces chapitres hebdomadaires qui sont lus, shabbat après shabbat, dans toutes les synagogues du monde. Chaque paracha constitue un des fondements du judaïsme et chaque lecture, chaque paragraphe de la Torah, et donc chaque chapitre du livre de Mr Pilcer, est un prétexte pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

On comprend alors que la Torah s’adapte à toutes les époques, à toutes les circonstances et à tous les lieux où les juifs sont accueillis et vivent.

Ainsi, sur la base des 52 parachas hebdomadaires (plus 2 autres parachas qui complètent la Torah), l’auteur interprète le texte fondamental pour en tirer des textes personnels pour partager avec les lecteurs les enseignements, les devoirs et les messages bienveillants que la Torah recèle et nous inculque.

Cette lecture passionnante permet ainsi, paracha par paracha, de construire, de retrouver, il faudrait dire, les trois piliers de ce que devrait être la France : l’éducation, les devoirs et la bienveillance.

Si ces trois mots magiques – EDUCATION, DEVOIRS, BIENVEILLANCE – constituent les fondements du judaïsme, l’auteur nous livre un texte dense comme un rappel. Une alerte peut-être ?

Car il ne s’agit pas que de valeurs. Il s’agit surtout d’agir ICI ET MAINTENANT.

Si le judaïsme nous inculque des valeurs, il nous intime aussi l’envie d’agir pour les rendre effectifs dans notre quotidien. Ce livre intense permet cela. Il aborde l’intégralité des maux de notre société pour y apporter à chaque fois une inspiration et reconstruire des ponts pour réparer une société devenue folle.

On comprend ainsi ce que le judaïsme peut encore et toujours apporter à notre pays. La finalité ultime étant donc d’agir pour le « vivre ensemble ».

Enfin l’auteur, par son parcours et ses engagements, est à l’image de cette France et de ce judaïsme, de cette double appartenance. Patrick Pilcer est écrivain, conseiller en gestion de patrimoine, engagé dans le Parti Radical et Président de l’association VAINCRE LE CANCER – NRB. On voit bien là qu’il incarne ce judaïsme parfaitement intégré qui a puisé, probablement dans sa propre interprétation des parachas de la Torah, ses propres valeurs afin de les mettre en permanence, ICI ET MAINTENANT, au service de son pays la FRANCE.

Ce livre – ce travail colossal, monumental – en est une magnifique illustration qu’il faut lire absolument pour comprendre, non pas que la Torah, mais aussi ce que la France a toujours eu de meilleur et ce qu’elle aura de meilleur encore longtemps.

Michel Taube