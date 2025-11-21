Le Prix de l’Enracinement-Simone Weil décerné par Ferréol Delmas à l’ADEME et à son président Sylvain Waserman lors du Congrès des maires de France

Le 19 novembre 2025, le Prix de l’Enracinement-Simone Weil du think tank Ecologie Responsable était décerné à l’ADEME et à son président Sylvain Waserman.

Le directeur général du think tank Ferréol Delmas a pu décerner ce prix sur le stand de l’ADEME lors du Salon des Maires de France.

L’objectif de ce prix est de mettre à l’honneur une personnalité engagée, qu’il s’agisse d’un écrivain ou d’un décideur public. Ses actions et ses écrits doivent être imprégnés de la pensée de la philosophe Simone Weil, auteur de « L’enracinement », son ouvrage éponyme.

Pour Ecologie responsable, la lutte écologique dépend notamment d’une vision de la société enracinée dans ce qui est beau et ce qui constitue notre identité.

Traditionnellement décerné dans le Salon Napoléon du Sénat, le think tank fait cette année une entorse à la règle. Le prix a été décerné dans le cœur battant de la France des territoires, à l’occasion du Congrès des Maires de France.

Selon Ecologie responsable, l’ADEME est au plus près des réalités locales. L’ADEME accompagne les collectivités dans leurs stratégies climat-air-énergie, mais également sur le volet de l’économie circulaire et de l’aménagement, au travers de nombreux programmes et labellisations. L’enjeu est de les aider à devenir des territoires durables, attractifs et moteurs de comportements écoresponsables.

Sur le terrain, elle mobilise les citoyens, les acteurs économiques et les territoires afin de leur donner les moyens de progresser.

Face à l’urgence du changement climatique, il faut mobiliser les élus locaux. C’est ce que fait l’ADEME avec son programme, « Elus pour Agir » et « Territoires engagé Transition écologique ».

« Les forêts précèdent les civilisations, les déserts les suivent », disait Chateaubriand dans ses Mémoires d’Outre-Tombe. Anticipons. Prévoyons. Défendons. L’ADEME est un fleuron écologique. Nous avons la chance, en France, d’avoir un tel établissement public au service de la Transition.

L’ADEME fait progresser les connaissances et participe à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques environnementales. L’objectif est d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et de réduire l’impact de l’homme sur son environnement, tout en cherchant à faire de cette transition une opportunité économique.

Michel Taube