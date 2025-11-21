Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Invité d’Omerta ce jeudi, Ian Boucard, député du Territoire de Belfort et numéro deux du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, a répondu frontalement à l’un des arguments favoris du Rassemblement national…
Après une semaine du 11 novembre exceptionnellement douce, marquée par des records de chaleur dans le Sud-Ouest, l’hiver fait un retour brutal sur la France. Gelées généralisées, chute des températures et neige…
Dans un système de santé déjà épuisé, le plan Lecornu rebaptise les CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé) en Communautés France Santé et lance 5 000 Maisons France Santé censées garantir un…
Déboulonnez l’histoire en toute impunité, il n’en restera rien ! Et coupez l’île du reste du monde en occupant le tarmac du seul aéroport et vous repartirez blanchi ! Sept prévenus accusés d’intrusion sur…